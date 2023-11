Pozvánka do reprezentace je hezká, ale teď je prioritou Záhřeb, hlásí Chorý

Pokud Viktoria proti chorvatskému šampionovi, na jehož půdě před dvěma týdny právě Chorého trefa z pokutového kopu rozhodla o vítězství 1:0, získá alespoň bod, má jistý postup do vyřazovací části.

„Pokud bude každý hráč plnit úkoly, které dostane, věřím, že to zvládneme. A můžeme potom zvednout ruce nad hlavu,“ hlásil osmadvacetiletý Chorý.

Pomůže vám osobně k většímu sebevědomí i reprezentační nominace na závěrečnou fázi kvalifikace o Euro?

Upřímně musím říct, že jsem ji nečekal. Ale samozřejmě je to hezké. Prošel jsem sice mládežnickými reprezentacemi, ale v áčku jsem ještě nebyl. Jsem za pozvánku rád. Ale teď je to vedlejší, soustředím se na důležitý zápas s Viktorkou, to je pro mě priorita.

Pokud vyhrajete, máte jistý postup ze skupiny z první příčky. I to je pro vás motivace?

Bylo by to moc hezké. Ale kdybychom šli na hřiště s tím, že máme nějaký bodový polštář, nebylo by to vůbec dobré. Musíme jít do zápasu s velkým odhodláním, věřit si a nechat na hřišti sto procent.

Jak se cítíte v pozici útočníka číslo jedna, když vaši parťáci Durosinmi a Vydra jsou zranění?

Na nějakou roli útočníka číslo jedna bych nerad odpovídal. Začínal Rafík (Durosinmi), pak jsem tam byl já a Vydrys, furt se to obměňovalo, sestava se krystalizovala. Zkoušeli jsme, pak jsme našli systém, ale i kvůli zraněním jsme to zase měnili. Není to jenom o mně, ale o tom, jak pracuje celý tým. A je samozřejmé, že mu budu chtít pomoci, co bude v mých silách.

V Záhřebu i minulou neděli na Slavii Plzni fungovala varianta na hrotu s vámi, Jirkou a Šulcem. Zkusíte ji ve čtvrtek znovu?

Je to jedna z variant, ale pořád hledáme, rozmýšlíme se. Sledujeme video a snažíme se najít, co by na Dinamo platilo. Variant je spousta a my věříme, že na soupeře zase najdeme recept.

Čekáte doma jiný zápas, než jaký byl ten v Záhřebu?

Bude to zase o jedné, o dvou brankách. Teď máme výhodu domácího prostředí, poženou nás diváci. Věřím, že bude plno, to by pro nás mělo být plus. Důležité bude vycházet ze zabezpečené obrany. A když se to podaří, nějaký gól stoprocentně dáme.