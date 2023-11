Plzeň už chce slavit postup. Proti Dinamu Záhřeb může stačit i remíza

Plzeň je ve skupině C zatím stoprocentní, minule vyhrála gólem Chorého z penalty i v Záhřebu, který má ze tří zápasů tři body stejně jako Ballkani a Astana.

„Se zápasem jsem tam byl spokojený, vyhráli jsme na půdě těžkého soupeře, převládají kladná poučení ze zápasu. Žádná moc negativní bych nehledal,“ prohlásil trenér Koubek.

Plzeň jde do utkání v dobrém rozpoložení i díky nedělní výhře v lize na Slavii.

„Obecně platí, že když se podaří poslední zápas, tak to mužstvo určitě dostane do příznivého psychického stavu. Věřím, že tato zkušenost se potvrdí.“

V Edenu se zranil útočník Matěj Vydra, který by měl podle odhadů chybět zhruba šest týdnů. Dlouhodobě mimo je i další ofenzivní hráč Rafiu Durosinmi, jenž absolvoval operaci kolena.

„Měli jsme k dispozici čtyři hroťáky. Dá se pak různě variovat s rozestaveními, s počty hráčů nahoře. I samotný faktor střídání, když vyměníte kus za kus. Takže se nám také zúžil manévrovací prostor. Přiznám, že to komplikace je. Zbyli nám poslední dva Tomáš Chorý a Jan Kliment,“ řekl Koubek.

„Neumím si představovat, co by následovalo, kdyby tam byl další výpadek. Samozřejmě bychom si museli poradit, ale dostali jsme se teď do napjatějšího vztahu v těch pozicích.“

Dinamo Záhřeb na rozdíl od Plzně v nedělní ligové generálce zaváhalo, ve Varaždínu remizovalo 1:1 a venku vyhrálo jediný z posledních pěti soutěžních duelů.

„Dinamo, byť vyrovnalo v nastavení, bylo o level lepší tým než domácí Varaždín. Potvrdili svoji kvalitu, což je hlavně silná individuální technická stránka hráčů a z toho pramenící velmi dobrá kombinace. Víme, že teď branky až tolik nedávají. Bylo by dobré, kdyby jim to vydrželo.“

Dinamu chybí klíčový hráč a kapitán Bruno Petkovič, což je výrazná postava jeho ofenzívy.