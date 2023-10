Hodně štěstí, ale ne teď. Priske potká dávného parťáka, ohledně marodů mlžil

Kuchtu, sparťanského útočníka číslo devět, však vychválil. A pak dodal: „Patří k našim nejdůležitějším hráčům. Pomáhá nám i v defenzivě. O víkendu sice zahodil velkou šanci, ale snad si na čtvrtek nějaký gól schoval. Hodilo by se nám to.“

Sparta - Rangers ve čtvrtek od 18:45 ONLINE

Spartu čeká proti skotským Rangers jeden z klíčových zápasů dosud vyrovnané skupiny C. Pro Priskeho bude utkání zvláštní hlavně kvůli tomu, že na lavičce soupeře stojí jeho dávný spoluhráč Philippe Clement.

V zadní řadě Brugg společně odehráli přes 60 zápasů a získali i belgický pohár.

Vzpomínáte?

Už je to sice nějakých patnáct let, ale zapomenout nemůžu. Po mém odchodu z Brugg jsme totiž s Philippem zůstali v kontaktu a když jsem před Spartou vedl Antverpy v belgické lize, potkávali jsme se nejen v rámci vzájemných zápasů. Philippe je skvělý kouč i velký gentleman, což ukázal také v předchozích klubech: v Genku, Bruggách, ale také v Monaku, odkud ho nakonec vyhodili.

V Rangers je teď nový.

A já mu budu přát hodně štěstí - samozřejmě s výjimkou našich vzájemných utkání. Ale obecně: znám jeho trenérské i lidské kvality a myslím, že je brzy poznají i ve Skotsku.

Jaký na vás třetí soupeř ve skupině Evropské ligy udělal dojem?

S novým trenérem a realizačním týmem zatím odehráli jediný zápas, který vyhráli 4:0. V tom ohledu je to pro nás lehce nepříjemné, protože úplně přesně nevíme, jak k utkání tady u nás na Letné přistoupí. Zatím udělali nějaké korekce v herním schématu a teprve uvidíme, jaké změny chystají na nás. Na každé pozici v kádru nicméně mají velkou kvalitu: za všechny bych zmínil útočníka Simu, který v poslední době střílí spoustu branek.

Sima působil ve Slavii a i vzhledem k nevraživosti, která po posledních vzájemných duelech panovala mezi Rangers a českými kluby, asi nelze očekávat, že ho fanoušci vřele přivítají. Neobáváte se toho?

Ze svojí pozice bych rád zdůraznil, že žijeme současností a chceme hledět dopředu, rozhodně se nehodláme zaobírat tím, co se stalo nebo nestalo před pár lety. Já, mí kolegové, hráči a celý klub se soustředíme na to, abychom podali nejlepší možný výkon a odehráli skvělý zápas. A věřím, že i fanoušci nás podpoří takovým způsobem, jako to na Letné dokážou. Projevy rasismu nebo podobné věci do fotbalu rozhodně nepatří. Takový signál chceme poslat veřejnosti.

Co ještě chcete v zápase ukázat?

Víme, že na nás čeká výborný soupeř a těžký test, ale my se ze všeho nejvíc chceme soustředit sami na sebe. Doma jsme i díky našim skvělým fanouškům silní, uvědomujeme si to. Jsem přesvědčený, že pokud předvedeme náš nejlepší výkon, zvítězíme, což je náš cíl.

Můžete přiblížit, jak jsou na tom Haraslín s Krejčím, kteří ve středu netrénovali?

To bych rád, ale vzhledem k náročnému programu, který nás v dalších dnech a týdnech čeká, to neudělám. Jediné, co můžu říct, je, že máme k dispozici spoustu skvělých hráčů, ze kterých můžeme vybírat.

Vzhledem k tomu, že jsou všechny týmy ve skupině po dvou kolech srovnané na třech bodech, budou nadcházející dva souboje s Rangers rozhodující?

Pro všechny čtyři mužstva budou příští dvě utkání důležitá. Je jasné, že kdo získá víc bodů, bude mít v závěru skupiny výhodu. Ve skupině jsou týmy z různých fotbalových kultur, nejen pro nás, ale i pro fanoušky, to bude ještě zajímavé.