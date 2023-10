Rangers zpět v Praze, vřelé přijetí Sparty. Rasismus do fotbalu nepatří, řekl Priske

Fotbaloví Rangers ze Skotska jsou znovu v Praze. Když ji před dvěma lety opouštěli, zanechali za sebou spoušť negativních emocí, které se řešily i na úrovni politiků a britského velvyslanectví.

Do české metropole se nyní vydali opět za zápasem proti Spartě.

V třetím kole základní fáze Evropské ligy to je pro oba týmy souboj, který vítěze může nasměrovat k postupu ze skupiny. Za dva týdny se hraje v Glasgow odveta.

Sparta - Rangers ve čtvrtek od 18:45 ONLINE

„Oba zápasy hodně napoví a můžou nás dostat do dobré situace. Doma jsme silní, máme skvělé fanoušky. A v pohárech je atmosféra ještě lepší, lidi to strhne ještě víc a hodně nám to pomáhá,“ prohlásil středopolař Lukáš Sadílek na středeční tiskové konferenci.

„Doma musíme zápasy zvládat, protože ty na hřištích soupeřů jsou strašně těžké. Doufám, že před vyprodaným stadionem uděláme ten správný krok,“ přeje si ofenzivní záložník Jakub Pešek.

Rangers přicestovali do Prahy ve středu, z letiště vyrazili na stadion na Letné, kde se jen projdou po trávníku, trénovat nebudou. Ve čtvrtek odehrají zápas a v pátek dopoledne se speciálem vrátí do Skotska. Prostě běžný výjezd na venkovní utkání.

Sparťanský vzkaz na sociálních sítích směrem k Rangers ukázal, jak si český klub přeje, aby nedošlo k žádným nepřístojnostem.

„Pro nás je důležitá přítomnost, díváme se dopředu a ne zpátky na to, co se stalo. Víme, co bylo. Ale jsme tady od toho, abychom odehráli skvělý zápas a podali co nejlepší výkon,“ prohlásil sparťanský trenér Brian Priske.

V září 2021 ve Spartě ještě nebyl, když Rangers dorazili na Spartu po skandálním průběhu utkání s jiným českým klubem. Když je Slavia o půl roku dříve vyprovodila z osmifinále Evropské ligy, vznikla kolem odvety kauza obřích rozměrů.

Domácí útočník Kemar Roofe surovým zákrokem vážně zranil slávistického gólmana Ondřeje Koláře. Po strkanici ve středu pole, která následovala po dalším z mnoha ošklivých zákroků na slávistického hráče, záložník Glen Kamara obvinil Ondřeje Kúdelu z rasistické urážky.

Když si to po zápase oba hráči za přítomnosti trenérů Stevena Gerrarda a Jindřicha Trpišovského měli vysvětlit, Kamara protivníka napadl údery pěstí do obličeje.

Kúdela přiznal vulgární nadávky, disciplinární komise Evropské fotbalové unie (UEFA) mu však zastavila činnost na deset utkání a zkušený stoper tak přišel o evropský šampionát, na němž národní mužstvo shodou okolností nastoupilo v Glasgow proti Skotsku.

Finský záložník Kamara za napadení Kúdely nesměl hrát tři utkání a Roofe měl trest na čtyři duely.

Oba pak nastoupili v základní sestavě v utkání základní skupiny v září na Spartě. Do hlediště kvůli rasistickým projevům v předchozím utkání kvalifikace o Ligu mistrů proti Monaku nesměli fanoušci, ale díky výjimce od UEFA mohlo přijít přes deset tisíc dětí od šesti do patnácti let.

Rangers na hřišti nestíhali, Sparta gólem Hancka zvítězila 1:0, Kamara byl v 74. minutě po druhé žluté kartě vyloučen. Jeho předčasný odchod do kabiny provázelo dětské bučení. Na pozápasové tiskové konferenci britští žurnalisté navedli trenéra Gerrarda na rasismus, přestože on sám ho při prvním hodnocení vůbec nezmínil.

„Nejsem si ničeho vědom, soustředil jsem se na hru,“ řekl Gerrard na tiskovce. Druhý den po příletu do Skotska však otočil. „Teď už jsem si toho plně vědom. Díval jsem se na zápas se zapnutým zvukem a překvapilo mě, že jsem si toho během utkání nevšiml.“

Že se po utkání mluvilo především o údajném rasismu, se někdejšímu vynikajícímu anglickému záložníkovi hodilo. Nemusel řešit slabý výkon svého týmu. To projevy dětského publika řešili skotští politici i funkcionáři, od nichž zazněly i urážky. Tehdejší český ministr zahraničí Kulhánek si na pohovor pozval britského velvyslance v Praze.

Kauzou se zabývala i UEFA, jmenovala inspektora k zahájení šetření zřejmě na základě nespecifikovaného vnějšího podnětu nebo těch, které kolovaly ve veřejném prostoru. Inspektor žádné rasistické chování neshledal.

Listopadovou odvetu UEFA označila za rizikovou, vedení Rangers nepřijalo hosty z Prahy zrovna vlídně, ale na hřišti i v hledišti byl klid. Nejspíš i proto, že trenér Gerrard už u týmu nebyl, odešel do Aston Villy. Rangers angažovali nizozemského kouče Giovanniho van Bronckhorsta, někdejšího obránce týmu, a potřebovali, aby začal vítězstvím.

Fotbalisté Sparty slaví gól do sítě Glasgow Rangers.

Rangers vyhráli 2:0 a Spartu, která především v závěru neproměnila několik vyložených šancí, přeskočili v tabulce, odsoudili ji ke třetí příčce a přesunu do jarní části Konferenční ligy. Rangers v Evropské lize došli překvapivě až do finále, v němž podlehli Frankfurtu.

Nyní Rangers dorazili do Prahy bez Kamary, který v létě přestoupil do Leedsu. Roofe ve výpravě je. Trenérem je nově Philippe Clement, někdejší spoluhráč sparťanského kouče Briana Priskeho. Za Bruggy v letech 2006 až 2008 odehráli společně přes šedesát zápasů.

Sparťanskou obranu bude trápit především senegalský útočník Abdallah Sima, jenž hrával za Slavii a v jejím dresu byl v březnu 2021 u vzájemného utkání v Glasgow...

„Máme skvělé fanoušky. My i Rangers chceme hrát v co nejlepší atmosféře. A chci vyslat silný signál, že nenávist natož rasismus do fotbalu nepatří,“ zdůraznil sparťanský kouč Priske.

Vzkaz Rangers končí tím, že kluby začnou novou kapitolu.

Rangers jsou skotští vicemistři, v letní kvalifikaci o Champions League zdolali Ženevu, ale v závěrečném play off nestačili na Eindhoven. V předchozích duelech Evropské ligy porazili Betis Sevillu 1:0 a podlehli na Arisu Limassol 1:2. Sparta zdolala kyperského protivníka 3:2 a v Seville podlehla Betisu 1:2.