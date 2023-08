Nadšený Priske: Povedl se malý zázrak. Jsem hrdý, že tenhle tým trénuju

Ale už během zápasu téměř nonstop létal podél lajny a dirigoval tým ráznými gesty. Pak se novinářů ptal: „Myslíte, že toho bylo víc než obvykle?“

Možná. Vypadalo to, že vás zápas hodně vtáhl.

Fotbal je pro mě vášeň. Je důležité, aby hráči i lidi na tribunách viděli, že pro mě hodně znamená. Můžu kluky od lajny trochu usměrnit, povzbudit, dodat jim kuráž. Moc jsme chtěli uspět a tohle je způsob, jak můžu z lavičky předat energii.

Kam postup přes Dinamo řadíte? A kolik vás stál nervů?

Nepřemýšlím o sobě. Spíš jsem hrdý, že můžu tenhle tým trénovat. Ve všech aspektech to byl úžasný zápas, dokázali jsme malý zázrak. Kluci předvedli skvělý charakter, povedla se jim velká věc. Není vůbec snadné se dostat do Evropské ligy, zvlášť po takové porážce v prvním zápase. Tohle je jeden z nejhezčích večerů v mé trenérské kariéře.

V Evropě jste se Spartou vyhrál zápas na šestý pokus. Úleva?

Na to jsem fakt nemyslel. Nejde o mě, ale o Spartu. Je velký úspěch vyřadit soupeře, který hraje poháry pravidelně snad patnáct let. Jsem rád, že jsme vyhráli a že jsme v Evropské lize, pro klub je to hodně důležité.

Velká vzpruha?

Určitě. Ze spousty důvodů. Především: způsob jakým jsme vyhráli, dává hráčům signál, že když ze sebe vymáčknou sto procent a splní si všechny povinnosti, mají šanci si to rozdat se spoustou silných týmů v Evropě. Hráli jsme skvěle takticky, na to jsem pyšný. Vysoký presink, represink, souboje jeden na jednoho, do defenzivy výborný výkon. To všechno nám určitě dodá energii do další práce.

Hodně se před utkáním mluvilo o střelci Kuchtovi. Potěšil vás?

Jsem s ním velmi spokojený. Odehrál to na nezvyklé pozici skvěle. Hodně jsme na tom pracovali, věděli jsme, že i z kraje může hrát, i když je to proti jeho obvyklé roli velký rozdíl. Perfektně to odmakal.

Stejně jako Olatunji, který v závěru rozhodl. Jak jste s ním zatím spokojený?

Adaptoval se hodně rychle, dělá postupné kroky. Tentokrát nám hodně pomohl i směrem dozadu, prakticky vyřadil jejich hráče na pozici šestky, což byl velmi náročný úkol. Pro útočníka jsou hlavní góly, on rozhodl, což mě samozřejmě těší. Ale ještě větší radost mám z toho, jak k zápasu přistoupil a jak zvládl i odvést i černou práci, stejně jako třeba Haraslín. Hodně se mi líbilo, že jsem viděl u všech hráčů velkou vůli a chtíč.

Ještě jedno jméno zmíníme: parádní zápas odehrál stoper Panák.

On je úžasný dlouhodobě. Ale tentokrát to byl defenzivně opravdu jeden z jeho nejlepších zápasů. Hrál proti Petkovičovi, který je vynikající, a zvládl to skvěle. S míčem u nohy mě nepřekvapil, víme, co dokáže, vidíme ho každý den na tréninku. Je znát, že si hodně věří a je klidný. Úžasně vnímá prostor, dokáže dát třeba i hodně nečekanou průnikovou přihrávku. Tím je pro nás hodně důležitý při výstavbě hry.

Situací jste si zkomplikovali po třetím gólu, kdy jste mohli utkání kontrolovat. Nevzpomněl jste si na divoký průběh zápasu s Kodaní?

Kdepak, na to jsem nemyslel. Ani trochu. Jen jsem byl naštvaný, že jsme Dinamu dovolili gól z přechodové fáze, z rychlého protiútoku. Ale věděl jsem, že hráči to zvládnou a budou dál bojovat, protože...

Ano?

Fanoušci byli úžasní. Dovolte mi, abych jim vysekl poklonu. Byl to fakt jeden z mých nejhezčích fotbalových zážitků. Jste tu déle než já, ale tuším, že jste tady asi taky dlouho nic takového neviděli. Cítíme od nich vážně obrovskou podporu: před, během i po zápase. Znovu hráčům obrovsky pomohli. A ještě bych s dovolením rád zmínil jednu věc.

Povídejte.

Chci moc poděkovat asistentům a celému realizačnímu týmu. Byl jsem až do předzápasového tréninku nemocný, ale oni to zvládli skvěle, nezasáhlo nás to. Dali jsme góly ze hry i ze standardky, soupeřovy standardky jsme ubránili, to je jejich zásluha. Hráči to fyzicky zvládli fantasticky, vyrovnali se silnému soupeři, cítil jsem z nich energii a sílu. Hrozně mě těší se na ně dívat. Když je někdo unavený, naskočí jiný, zastoupí ho... Tenhle týden nám ukázal, jak se umíme jeden za druhého postavit.