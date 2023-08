Málem končil kariéru, teď je hrdinou. To ne, jen jsem dal gól, líčil Panák

Sparťanský stoper byl jedním z hrdinů čtvrtečního večera, v odvetě play off o postup do Evropské ligy proti Dinamu Záhřeb (4:1) na první gól přihrál, po přestávce pak sám zvyšoval na 3:0.

„Já bych nejvíc vypíchl, jak si v defenzivě poradil s Petkovičem, což je mimořádný útočník,“ zdůraznil trenér Brian Priske. „Podal jeden z nejlepších výkonů ve Spartě.“

Kouč Priske o Panákovi „Už poslední zápasy byl skvělý. V defenzivě volil řešení, která nám pomohla. A jak pracuje dopředu, to mě nepřekvapuje. Má sebevědomí, dokáže najít správné prostory a lepší řešení.“

Panák před dvěma lety málem končil kariéru, kvůli vleklým potížím s kolenem víc než tři roky nenastoupil k soutěžnímu utkání. Ale poslední dobou hraje skvěle. A proti Dinamu byl excelentní.

„Ale prosím vás, dal jsem jen gól. Moc jich nedávám, byl důležitý, to jo. Ale jinak se cítím jako po jiných zápasech. Pár soubojů jsem prohrál, několik jich vyhrál. Mám větší volnost, můžu chodit dopředu, baví mě to. Ale sám sebe hodnotit nechci,“ zdůraznil sedmadvacetiletý stoper.

Už po minutě správným řešením situace ve středu pole přesně přihrál Haraslínovi, který dal gól na 1:0. „Šulo se konečně utrhnul,“ říkal Panák se smíchem. „Ale vážně, byla to pěkná akce. Máme to nacvičené, on si odskočil a já věděl, že tam bude.“

Těžší práci měl v defenzivě, hrál na hromotluka Bruna Petkoviče, který zároveň umí skvěle nohama. Panáka střety s ním bolely, těžko se zvedal z trávníku, když po jednom ze vzdušných soubojů dostal ránu a ještě tvrdě dopadl na zem. Ale nedovolil mu moc, do šance ho nepustil.

Se spoluhráči si užíval útočný fotbal. Brzké vedení, do půle dva nula. „Takový scénář jsem si úplně představit nedokázal, ale všichni jsme věřili, všichni jsme strašně moc chtěli. Rychlý gól jsme si přáli,“ líčil.

A najednou to bylo 3:0, jeho zásluhou. „Od začátku to od nás byl dobrý výkon, fotbalový i běžecký do defenzivy. Víme, že si doma vytvoříme mnohem víc šancí než venku, jsme nebezpeční. Dali jsme rychlý gól a už se to tam vezlo.“

Jenže při velké euforii si sparťané nechali utéct Baturinu, který v 71. minutě snížil na 1:3. A schylovalo se k prodloužení. „Říkal jsem si: ‚Ještě dalších třicet minut v nohách? To bude těžký.‘ Oni byli dopředu hodně silní, rychlost, technika. Naštěstí se Oli urval a bylo hotovo.“

Když hosté dali na 1:3, mohli si fanoušci vybavit dva týdny starou kvalifikaci o Ligu mistrů s Kodaní. Sice se tehdy hrálo už prodloužení, v němž Sparta dvakrát vedla. Pořád chtěla hrát dopředu, nebránila, inkasovala a vypadla na penalty. Teď se jí to nevymstilo.

„Nebyli jsme zjančení. My takhle hrajeme celý zápas. I za stavu nula nula jsme vzadu jeden na jednoho. Nechtěli jsme to měnit jen proto, že jsme vedli tři nula. To by pak bylo ještě horší. Sice jsme dostali gól, ale jinak si nevybavuju, že by měli nějakou další vyloženou šanci. Vychází to z našeho stylu, hrajeme po celém hřišti a občas se stane, že nám utečou,“ vysvětloval Panák.

Nakonec utekl Olatunji. Postupový gól na 4:1 dal v 87. minutě, pak se ještě pět minut nastavovalo. Sparta je v Evropské lize, což se po úvodním duelu v Záhřebu (1:3) minulý týden nečekalo.

„Chtěli jsme Ligu mistrů, to ostatní je prostě až na druhém místě. Není to ono. Dinamo má kvalitu jako Kodaň, naštěstí jsme to zvládli a máme aspoň tu Evropskou ligu. Budou zase pěkné zápasy.“