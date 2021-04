Arsenal řeší, jak probudit Aubameyanga. Kapitán se trápí, bude z něj další Özil?

Jako by se vytratilo jeho kouzlo. Dovednosti, na něž tým zejména v minulé sezoně tolik spoléhal. Nebo jde jen o dočasný pokles formy?



„Od každého hráče očekáváme víc,“ řekl trenér Mikel Arteta po fiasku s Liverpoolem (0:3). Arsenal předvedl jeden z nejhorších výkonů sezony, jen pět dnů před úvodním čtvrtfinále Evropské ligy proti Slavii.

„Byl jsem v šoku z toho, jak špatně jsme hráli. Nerozumím tomu a fanouškům bych se chtěl omluvit,“ pravil španělský kouč, který má se současným týmem mnoho starostí.

Kapitánův výkonnostní propad však křičí možná ze všech nejvíc.

„Upřímně, po tom, co v posledních dvou zápasech předvedl, bych ho příště už nechal mezi náhradníky. Jinak by to byl špatný signál vůči ostatním hráčům,“ tvrdí Martin Keown, bývalý obránce a klubová legenda.

Aubameyang se jak proti West Hamu (3:3), tak proti Liverpoolu (0:3) po hřišti spíš potuloval, ploužil. Působil apaticky, bez zájmu, vůbec se nedostával do nebezpečných prostor. A trenér Arteta ho pokaždé vystřídal.

„Problémem je, že pokud nedá gól, tak týmu nemá co nabídnout,“ pustil se do ostré kritiky Jamie Carragher, známý expert ze Sky Sports. „Myslím, že v Arsenalu panují obavy, aby se neopakovala situace, kterou si prožili s Mesutem Özilem.“

Německý záložník dostal na severu Londýna novou tučnou smlouvu ještě za trenéra Arséna Wengera, ale od té doby jeho výkony stagnovaly. V posledních dvou letech hrál spíš výjimečně, byl jen drahým náhradníkem, maskotem, a v aktuální sezoně nebyl do zimního odchodu do Fenerbahce dokonce ani na ligové soupisce.

Mohl by jednatřicetiletý Aubameyang skončit podobně?

Ještě před pár měsíci si to nikdo neuměl představit. Právě naopak: celý Arsenal doufal, že kapitána v létě udrží. Že podepíše novou smlouvu. Že kolem něj postaví silný tým.

Právě Aubameyang loni zachránil sezonu, když vystřílel postup do finále Anglického poháru přes Manchester City a v něm pak sestřelil i Chelsea. Sám.

Jenže od září, kdy klub potvrdil, že s kapitánem prodloužil kontrakt ještě o tři roky, se všechno změnilo. Ubylo gólů, přibylo kritiky. Na podzim se výkony omlouvaly osobními problémy, kvůli vážné nemoci maminky chyběl Aubameyang v lednu týmu ve dvou zápasech, ale pak hlásil: Jsem zpátky.

Dál však zůstává daleko za očekáváním.

Nepomohlo mu ani, že kvůli údajnému pozdnímu příjezdu na sraz před nedávným severolondýnským derby s Tottenhamem (2:1) ho trenér Arteta bez milosti vyškrtl ze základní sestavy. Jindy vysmátý Aubameyang pak celý zápas sledoval se zaraženým výrazem na střídačce, ani rozcvičit se nešel. A bylo to nejlepší představení Arsenalu za poslední dobu...



„Zvlášť po takovém incidentu bych od něj očekával jinou reakci,“ řekl Carragher. „Místo toho předvedl v dalším ligovém zápase na West Hamu jeden z nejhorších výkonů, jaký jsem v téhle sezoně vůbec viděl.“

Arsenal - Slavia Úvodní čtvrtfinálový duel ve čtvrtek od 21 hodin online

Přitom čistě podle čísel není Aubameyangova bilance úplně tragická: devět branek v lize, tři v Evropě a další dvě v domácích pohárech. Ve srovnání s posledními dvěma sezonami, v nichž dal jednou 31 a podruhé 29 branek, ovšem má co dohánět.

Fanoušci mu vyčítají, že předvede buď špičkový výkon, nebo zcela bídný. A v posledních týdnech silně převládají ty špatné. Kdyby to zlomil ve čtvrtek proti Slavii, Arsenal by se jistě nezlobil.

Jenže jak naznačil i bývalý obránce Keown, otázkou zůstává, jestli bude od začátku vůbec hrát.

Konkurenti z ofenzivě mají momentálně lepší formu; zvlášť, pokud se dají zdravotně do pořádku Bukayo Saka a Emile Smith-Rowe. To kapitán Arsenalu teď v pohodě není.