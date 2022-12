Messi: Prohra na úvod nám pomohla do finále. Po něm v reprezentaci skončím

Kapitán své země očekávaný krok vysvětlil chvíli po výhře, na níž měl znovu velký podíl.

Gólem a dvěma asistencemi se zasadil o to, že na svém pátém světovém šampionátu s Argentinou zkusí konečně získat zlatý fotbalový grál.

„Mám velkou radost z toho, že reprezentační pouť zakončím ve finále mistrovství světa. Jsem velmi vděčný,“ líčil Messi.

Vědělo se, že mistrovství světa v Kataru pro něj velmi pravděpodobně bude rozlučkou s národním týmem. Přesto mnohé před střetnutím s Francií, či Marokem, napadlo: Vážně to nechce zkusit ještě příště?

„Ne, ne, do dalšího turnaje zbývá příliš mnoho času. Nemyslím si, že bych to zvládl,“ usmál se pětatřicetiletý Messi při dotazu na nadcházející mistrovství, které budou v roce 2026 společně hostit Spojené státy, Kanada a Mexiko.

Právě tento titul je tím posledním, co v jeho skvostném výčtu úspěchů schází. Sedmkrát Zlatý míč, čtyři triumfy v Champions League, jedenáct celkových ligových vítězství, zlato z Copa América.

Messi teď mocně touží světové prokletí zlomit. Dopadnout lépe než v roce 2014, kdy Argentina podlehla Německu.

„Uděláme všechno pro to, abychom to tentokrát celé vyhráli,“ pravil Messi. „Posledních několik let jsem si to v národním týmu opravdu užíval,“ pokračoval fotbalista, který přitom v červnu 2016 nakrátko ukončil reprezentační kariéru, aby o dva měsíce později šokující rozhodnutí změnil.

„Získat Copa América, dostat se na šampionát po 36 zápasech bez porážky a zakončit celou tuto jízdu ve finále je opravdu neuvěřitelné.“

Byla by v něm ovšem Argentina, nebýt senzačního kolapsu 1:2 se Saúdskou Arábií na úvod katarského turnaje? Nejen Messi tuší, že dost možná ne.

„Byla to pro nás tvrdá rána, nemysleli jsme si, že se Saúdskou Arábií prohrajeme. Pro náš tým to byla zkouška kyselinou, ale ukázali jsme, jak jsme silní,“ přemítal Messi. „Prohra v prvním zápase nám pomohla být silnější i psychicky odolnější, od té doby jsme pětkrát zvítězili a doufám, že to tak bude i v posledním utkání.“