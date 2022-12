Malý pavouk Álvarez: S Messim se jako kluk fotil, teď táhnou Argentinu k titulu

„Má rodina musí šílet, stejně jako celá země. Jsme ve finále, wow!“ zářil Álvarez. „Postupujeme zaslouženě, po tomhle jsme toužili. Máme radost z toho, co jsme dokázali. A chceme víc,“ pokračoval muž, který pomohl Chorvatsko vyřadit dvěma góly.

Na jeden z nich mu nahrál právě Lionel Messi, který po faulu na Álvareze otevřel skóre z pokutového kopu.

I takové příběhy fotbal píše.

Julian Álvarez přitom na turnaji začínal jako náhradník, v prvních dvou zápasech pouze střídal. Když ale Argentincům bylo v závěru skupiny C ouvej, ukázal, co dovede.

Trenér Lionel Scaloni jej zařadil do základní sestavy, Álvarez gólem do polské sítě stvrdil postup z prvního místa a výhodnější pozici ve vyřazovací fázi. Skóroval také v osmifinále proti Austrálii (2:1), Nizozemcům branku nedal, ale o to víc si to vynahradil v semifinále.

Nevysoký forvard bez přehánění zazářil.

A jeho starý snímek s idolem Messim, spolutvůrcem postupu do finále, teď obíhá sociální sítě, kde sbírá tisíce lajků a sdílení.

Eurosport @eurosport 11 years ago, Julian Alvarez was just a fan of Lionel Messi.



Now he's helping him get to a World Cup final https://t.co/YuTXd70rbe oblíbit odpovědět

Mimochodem, víte, proč se mu přezdívá La Araňa, tedy Pavouk? Už jako malý měl tak famózní kontrolu balonu, až jednomu ze starších bratrů připadalo, že Julian musí mít více nohou.

Álvarez miloval míč odmalička, do fotbalové školičky v Calchínu, dvoutisícové vesnice z provincie Cordóba, nastoupil, už když mu byly tři a půl. „Viděl jsem, že je šikovný, když si kopal s ostatními dětmi. V žertu jsem všem vykládal, že sledujeme jedinečný talent. A docela jsem se trefil, co?“ líčil uznávanému serveru The Athletic první Álavarezův trenér Rafael Varas.

„Jako kluk fandil River Plate a Barceloně, toužil stát se profesionálním fotbalistou. Chtěl hrát za River a s Messim,“ vzpomínal.

Obojí se Álvarezovi splnilo – s klubem z Buenos Aires vyhrál titul, pohár i Copa Libertadores, jeho kariéra přitom mohla nabrat úplně odlišný směr.

V jedenácti byl na testech v Realu Madrid a hodně zaujal. Během měsíce pomohl k titulu na prestižním mládežnickém turnaji, ale kvůli čerstvě upraveným pravidlům FIFA by mohl nejdříve přestoupit až jako šestnáctiletý. Případně o trochu dříve, ale to by se s ním do Španělska museli přestěhovat rodiče, což tehdy nešlo.

Vrátili se domů do Calchínu, kde táta Gustavo jezdil s kamionem z továrny na cereálie a máma Mariana učila v mateřské školce.

Do River Plate zamířil v roce 2016 a když se o pár let později usadil v jeho prvním týmu, neztratil nic ze své poctivosti, pokory a skromnosti. Svému prvnímu trenérovi poslal podepsaný dres a posléze ho překvapil ještě víc.

Diario Olé @DiarioOle ❤️ "Me hizo llorar todo el sábado. El‌ ‌gesto‌‌ ‌no‌ ‌fue‌ ‌sólo‌ ‌conmigo:‌ ‌compró‌ ‌el‌ ‌auto‌ ‌en‌ ‌una‌ ‌concesionaria‌ ‌de‌ ‌Calchín,‌ ‌el‌ ‌gestor‌ ‌es‌ ‌de‌ ‌Calchín... ‌Ayudó‌ ‌a‌ ‌muchos", nos contó Rafael Varas, a quien Julián Álvarez le regaló un auto para el trabajo https://t.co/S7cKK7NrkL oblíbit odpovědět

„Koupil mi dodávku,“ popisoval Varas, jenž je zaměstnaný ve veřejném sektoru a po práci rozváží produkty do supermarketů. „Dodávku s nálepkou pavouka a nápisem Gracias. Když jsme si pak telefonovali, byl jsem nesmírně dojatý, během deseti minut jsem se zmohl asi na tři slova,“ vybavil si pobaveně.

Álvarez válel za River a snil o Evropě, což se mu letos splnilo. Bitvu o něj vyhrál Manchester City, jehož barvy (a také ty barcelonské) předtím volil leda na PlayStationu. A jestliže dosud platil za spolehlivý záskok za gólovou bestii Erlinga Haalanda, po turnaji by se asi málokdo divil, kdyby Pep Guardiola začal využívat malého Argentince podstatně víc.

Vráti se do Anglie jako mistr světa?