Erlingu, sedmá liga je lepší než golf. Která esa budou na fotbalovém MS chybět?

Aby bylo jasno, že nejde o vtípek, vyjádřil se i kouč Mike Clegg: „Vždyť to přece dává smysl. City teď čeká dlouhá pauza a my chceme Erlingovi pomoct, aby se udržel fit. Určitě je pro něj lepší hrát u nás než šest týdnů chodit na golf. Dobře by k nám zapadl, kluci by ho určitě přijali.“

V tom by skutečně asi nebyl problém, protože Haaland se v první polovině sezony převtělil do fotbalového supermana. Osmnáct zápasů v bleděmodrém dresu, třiadvacet gólů? To je bilance, díky které má nakročeno k pokoření mnoha rekordů.

Ale na mistrovství světa v Kataru nebude – a to je, oč tu běží.

Jeho Norsko se na zimní šampionát, který rozpůlí sezonu a startuje už v neděli, nekvalifikovalo, ve skupině skončilo až třetí. A tak vlastně nabídka z Ashtonu, kam by to Haaland měl ze stadionu City zhruba dvacet minut autem, nezní jako úplné sci-fi.

Řada týmů bude muset řešit, jak udrží ve formě hvězdy, které si cestu na Blízký východ musí odpustit.

Co se týče Haalanda, těžko si představit, že City na bizarní nabídku skutečně kývnou. Blonďatý bomber úplně zahálet nebude, s Norskem si střihne dva přáteláky, jinak ovšem dostal od kouče Guardioly tři týdny volna, které může vyplnit podle svého. Až se pátého prosince vrátí, odletí spolu s torzem týmu doplněným o pár dorostenců na krátké soustředění do Abú Zabí.

A co další?

Z velkých jmen, která do Kataru nepocestují, by se klidně daly poskládat tři silné jedenáctky: jedna z borců, jejichž země se nekvalifikovaly, druhá z těch, jež vyřadilo zranění, a třetí ze smolařů, které minula závěrečná nominace.

Egyptský útočník Mohamed Salah se chytá za hlavu, senegalský brankář Edouard Mendy křičí radostí. Salah zahodil penaltu v rozstřelu a i kvůli tomu Egypt nepostoupil na MS.

Do první kategorie spadá kromě Haalanda třeba egyptský střelec Salah, který jistě doteď lituje zahozené penalty v rozstřelu rozhodujícího dvojzápasu se Senegalem. Poslední šanci propásl švédský čtyřicátník Ibrahimovic: přes Česko se ještě jeho parťáci v play-off dostali, ale ve finále nestačili na Polsko a sotva uzdravený Zlatan zvládl naskočit až na posledních deset minut, kdy už bylo hotovo.

Neúspěšně skončila kvalifikace také pro Alžířana Mahrize, kolumbijského rychlíka Díaze, gabonského kanonýra Aubameyanga, nigerijskou naději Osimhena nebo veterána Džeka z Bosny. K nim můžete přičíst i české tahouny: Schicka, loni nejlepšího střelce Eura, nebo kapitána Součka. A pochopitelně všechny Italy, poslední mistry Evropy, kteří nepochopitelně selhali v prvním kole baráže s outsidery ze Severní Makedonie.

Zraněními asi nejvíc utrpěla Francie, která se musí obejít bez brankáře Maignana a především záložníků Kantého a Pogby. Němcům vypadli mazák Reus a útočník Werner, Portugalcům užitečný Jota, Angličanům obránci James a Chilwell, Nizozemcům kapitán Wijnaldum.

Klidně se může stát, že na seznam ještě někdo přiskočí, protože na poslední chvíli doléčují šrámy třeba senegalský talisman Mané, kanadská hvězda Davies, Korejec Son nebo belgický tank Lukaku.

A ke komu nepřilétla pozvánka? Kromě velkých jmen typu De Gey, Ramose, Sanchese nebo Hummelse třeba k bývalému slávistovi Ngadeuovi, který přitom za Kamerun poctivě odkopal celou kvalifikaci. „Trenér Song je loutka. Rozhodoval zřejmě někdo úplně jiný,“ rýpl si hned Ngadeův agent.

Chybět na šampionátu, to zkrátka zamrzí. Bez ohledu na příčiny.