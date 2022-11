První výhra Kataru, kapitáni duhovou pásku na podporu LGBT nosit nebudou

Naopak, je to vítězství Mezinárodní fotbalové federace FIFA a katarského režimu.

Než v pondělí před polednem došlo k finálnímu výstupu, vypadalo to, že oči milionů fanoušků budou při prvním utkání Anglie na šampionátu upřeny na chvíli, než mužstva vstoupí na hřiště. Možná víc než na samotný zápas.

Navlékne si kapitán anglických fotbalistů Harry Kane v pondělí proti Íránu na levou paži duhovou pásku, sankcím navzdory? Dvě a půl hodiny před výkopem (14.00) však bylo jasno: nenavlékne.

Anglie - Írán od 14 hodin ONLINE

Anglie se na světovém šampionátu v Kataru představí jako první z těch reprezentací, jejichž kapitáni chtěli duhovou páskou „One love“ podpořit práva komunity LGBT.

V Kataru jsou vztahy osob stejného pohlaví a jejich propagace kriminalizovány. Mužům hrozí až tříleté vězení. A tamní režim si rozhodně nepřál, aby mu tam Evropané „protestovali“.

Zástupci Mezinárodní fotbalové federace FIFA vyzvali účastníky a fanoušky, aby se v Kataru soustředili jen na fotbal a přizpůsobili se místním zvyklostem. A zároveň pohrozili, že pokud kapitáni podpoří komunitu LGBT duhovou páskou, ještě před výkopem dostanou žlutou kartu.

„Byli jsme připraveni zaplatit pokutu, která by se vztahovala na porušení předpisů co se týče oblečení. Ale jako národní asociace nemůžeme dostat naše hráče do pozice, aby čelili sportovním sankcím. Proto jsme požádali kapitány, aby nenosili duhovou pásku na rukávech,“uvedly fotbalové asociace Anglie, Německa, Nizozemska, Belgie, Švýcarska, Dánska a Walesu.

„Nejde, aby kapitán nastupoval do zápasu se žlutou kartou,“ citovala z prohlášení agentura Reuters.

Sama FIFA nechala vyrobit své kapitánské pásky pro všechny účastníky s nápisem „No Discrimination“.

Podle pravidel nesmí mít týmové vybavení jakákoli politická, náboženská nebo osobní hesla a během zápasů musí kapitán nosit pásku poskytnutou FIFA.

Národní mužstva Anglie, Německa, Nizozemska, Švýcarska, Walesu, Dánska a Belgie se však už dřív dohodla, že při mistrovství světa budou jejich kapitáni nosit duhovou pásku jako symbol rozmanitosti a antidiskriminace.

Anglický kapitán Harry Kane, který ji měl v zářijových zápasech Ligy národů, to potvrdil i na nedělní předzápasové tiskovce. Navíc v zápase s Íránem, kde je porušování lidských práv a svobod vidět snad nejvíce na světě, by to mělo velký dosah.

„Jsme tým a dali jsme jasně najevo, že pásku chceme nosit. Vím, že naše asociace to s FIFA řeší. Já jsem si jistý, že do zápasu s Íránem budeme mít jasno. Myslím, že jsme dali najevo, že to chceme nosit,“ řekl Kane.

Fotbalové organizace FIFA i UEFA týmům žádná politická gesta či prohlášení nepovolují, ale zatímco UEFA udělila výjimku pro nošení duhových pásek v zápasech Ligy národů, FIFA v Kataru nikoli.

A hrozba žluté karty by pro hráče byla příliš velkým rizikem.

„Jsme velmi frustrovaní rozhodnutím FIFA, které je podle nás bezprecedentní. V září jsme FIFA informovali o našem přání nosit pásku, abychom aktivně podpořili začlenění všech skupin do fotbalu, ale nedostali jsme žádnou odpověď. Naši hráči a trenéři jsou zklamaní, jsou silnými zastánci inkluze a podporu projeví i jinými způsoby,“ stojí v prohlášení.

Kampaň původně zahájila nizozemská asociace. „Chceme vyjádřit podporu sjednocení všech lidí a zároveň chceme vystoupit proti všem formám diskriminace“.

Angličané tak před výkopem aspoň pokleknou na podporu hnutí Black Lives Matter, které poukazuje na problém s rasismem. Dělali to tak loni i při mistrovství Evropy.

„Hráči se rozhodli, že v tom chtějí pokračovat,“ poznamenal kouč Southgate. „Všichni cítíme, že by to tak mělo být. Jako tým si za tím stojíme.“

V anglické Premier League se však kluby rozhodly, že gesto omezí jen na velká utkání.