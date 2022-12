Anglie proti Mbappému. Červený koberec pro něj nepoložím, říká obránce Walker

Anglie proti Mbappému. Veškerá témata k sobotnímu souboji o postup do semifinále světového šampionátu se scvrkla na jedno.

Jak zastavit Mbappého? A kdo je toho schopen? A lze to vůbec?

„Červený koberec před ním nerozvinu a neřeknu: Pojď, dej si gól,“ zdůraznil Kyle Walker.

Lze předpokládat, že právě pravý obránce z Manchesteru City bude francouzského útočníka bránit.

Na šampionátu se ho zatím povedlo zastavit jen Tunisanům. Jenže to bylo v utkání, v němž Francii nemohla ublížit ani porážka a Mbappé do něj nastoupil až v průběhu druhé půle.

ONLINE: Anglie vs Francie sobota 20.00 Na velkém turnaji se obě velmoci potkají po deseti letech. Na Euru 2012 remizovaly ve skupině 1:1, předtím na Euru 2004 vyhrála Francie 2:1. V nastavení dvěma góly otočil zápas Zidane. Na mistrovství světa se střetly dvakrát: v roce 1966 ve skupině vyhrála Anglie 2:0 a nakonec získala titul, svůj jediný v historii. V roce 1982 byla zase Anglie lepší, zvítězila 3:1. Francii to nevadilo a i ona postoupila ze skupiny, v níž bylo ještě Československo a Kuvajt. V další fázi turnaje Anglie vypadla, Francie hrála semifinále a skončila čtvrtá, když o bronz podlehla Polsku.

Proti Austrálii měl gól a asistenci, Dánům dal dva góly, Polákům v osmifinále další dva a přidal asistenci. S pěti trefami je nejlepším střelcem šampionátu. Podílel se na sedmi z devíti branek Francie na turnaji.

„Když máte proti sobě takového hráče, možná se na něj soustředíte víc než obvykle, protože víte, co dokáže a že vás může hodně potrápit. Mbappé je velmi nebezpečný, jsme na něj připravení,“ pronesl anglický záložník Mason Mount.

„Jsem si jistý, že se Anglie na něj připraví. Ale i tak může Kylian rozhodnout. Zatím ještě neukázal všechno, co umí. Dokonce ani v osmifinále nebyl ve své nejlepší formě,“ tvrdil francouzský kouč Didier Deschamps.

Vedle něj na tiskové konferenci sedící brankář a kapitán Hugo Lloris zase varoval před Anglií. „Přijela si pro titul. Na minulém mistrovství světa hrála semifinále, na loňském Euru finále, k titulu byla blízko. Pořád se zlepšuje.“

O Anglii se však tolik nemluví, v Kataru je víc na očích Brazílie, všichni sledují cestu Messiho s Argentinou, řeší se Cristiano Ronaldo.

„Víme, co umíme a jak jsme hráli. Potřebujeme v tom pokračovat. Myslím si, že i naše útočná forma budí strach,“ upozornil středopolař Mount.

Anglie dala v Kataru ve čtyřech zápasech dvanáct gólů, nikdo jiný lepší není. „Samozřejmě, teď nás čeká nejtěžší test,“ tuší Mount. Čeká je především Mbappé.

„Vím, co mám dělat. Zastavit ho,“ zdůraznil Walker během anglické tiskovky na jejich tréninkové základně v Al Wakrah. „Snadno se to řekne, ale už hůř dělá. Ale taky není nutné se podceňovat.“

Walker a Mbappé se střetli třikrát na klubové úrovni v Lize mistrů. V semifinále na jaře 2021 vyhrál anglický bek, téhož roku na podzim ve skupinové fázi si připsal jednu výhru a jednu porážku. Mbappé dal ve třech soubojích jednu branku.

Vyloženě na sebe nenaráželi, tenkrát Mbappé nastupoval ještě jako hrotový útočník. V reprezentaci i za Paris St. Germain v poslední době hraje z levého křídla, odkud vyráží ke zkáze protivníka. Obvykle si navede míč do středu na pravačku, svou silnější nohu, a pálí.

Anglický obránce Kyle Walker ukazuje, jak bude ve čtvrtfinále MS v Kataru hlídat francouzského útočníka Kyliana Mbappého.

„Už jsem bránil spoustu skvělých hráčů. Musím to tedy brát jako další zápas s těžkým protivníkem, který má nebezpečné útočníky,“ podotkl Walker.

„Samozřejmě, že si na Mbappého musím dávat extra pozor, mít respekt, který si zaslouží. Ale zase ne příliš velký, i Mbappé k sobě potřebuje tým. Jsme Anglie a chceme vyhrát.“

„Není to Anglie proti Mbappému, je to Anglie proti Francii. Postup, nebo konec. A Mbappé nebude stát v cestě k mému cíli, abych pro svou zemi získal titul,“ prohlásil Walker.

„Pokud ví, jak Kyliana zastavit, dobře pro něj,“ reagoval Fofana na Walkerova slova na francouzské tiskovce.

„Devatenáct týmů ve francouzské lize a další v Lize mistrů na to řešení čekají. Pravda se ukáže na hřišti, my Kylianovi maximálně věříme.“

„Kylian noviny nečte, škoda pro tebe. Nečte, co říkáš, soustředí se na sebe, na svou hru. Na to, co musí udělat pro tým. Mám pocit, že je v klidu a odhodlaný,“ zdůraznil Fofana.