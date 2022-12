Čas pro dravé mládí. Bellingham, Saka a Foden, kam dotáhnou Anglii?

Proti Senegalu (3:0) to byl na stadionu Al Bayt hlavně jejich zápas.

Devatenáctiletý Bellingham šikovně nahrával na první gól a na hřišti přes sedmdesát minut dominoval. O tři roky starší Foden si připsal asistence u dalších dvou anglických tref, tu třetí navíc připravil pro jednadvacetiletého parťáka Saku, který je jedním ze dvou nejlepších střelců týmu v turnaji. Co víc si může trenér Gareth Southgate přát?

Mladíci, kterým u anglické reprezentace dlouhodobě věří, ho zase nezklamali.

Bellinghama, Saku i Fodena vytáhl do národního týmu v průběhu posledních let právě on. Všechny tři vzal už na loňské Euro, kde pomohli k postupu do finále, a v Kataru je nyní dosadil do ještě důležitějších rolí.

„Progres, který všichni tři udělali, je fenomenální,“ prohlásil Southgate. „Vycítili jsme, že je ten správný čas, aby dostali větší prostor,“ pokračoval.

Z dvanácti branek, které Angličané na mistrovství zatím vstřelili, bylo opěvované trio z nastupující generace u sedmi. A to je od hráčů, kteří ještě během předchozího šampionátu neměli téměř žádné zkušenosti s dospělým fotbalem, vskutku nevídaná pomoc.

Vždyť jen nejstarší Foden v roce 2018 nastupoval v dresu Manchesteru v prvním týmu. V obou domácích pohárech, v Champions Leagie i v nejvyšší soutěži odehrál v sezoně dohromady deset zápasů, takže už tehdy se poprvé objevil na seznamu anglických mistrů.

V té době šestnáctiletý Saka z Arsenalu střílel góly v klubové osmnáctce a do Premier League poprvé nakoukl až v lednu 2019; jako první fotbalista narozený v roce 2001.

A Bellingham? Během ruského šampionátu, na němž Angličané došli do semifinále, oslavil teprve patnácté narozeniny a až později, krátce po svých šestnáctinách, poprvé nastoupil za muže Birminghamu v duelu Championship, což je druhá anglická liga.

V roce 2020 odešel jako sedmnáctiletý do Dortmundu, kde rychle vyletěl mezi opory, a krátce nato dostal poprvé šanci i od Southgata.

„Nechci ho přechválit, protože je ještě fakt mladý,“ rozesmál se v neděli před kamerou ITV spoluhráč Foden. „Ale Jude je jedním z nejtalentovanějších fotbalistů, které jsem kdy viděl. Nemá slabinu. Může z něj být nejlepší záložník světa.“

A proč ne?

O Bellinghamovi se na ostrovech v současnosti mluví možná nejvíc: je historicky třetím nejmladší Angličanem na mistrovství světa a také první teenager od Lionela Messiho, jenž si na šampionátu připsal gól i asistenci.

V Birminghamu City ihned po jeho odchodu do Německa vyřadili dres s číslovkou 22 - z úcty k mimořádnému talentu i proto, aby inspirovali ostatní. Jaký vzkaz by svému bývalému hráči asi poslali, kdyby pomohl v sobotním čtvrtfinále vyřadit i rozjeté obhájce z Francie?

Foden o Mbappém a spol. řekl: „Silnější tým jsem na šampionátu zatím neviděl.“

Ani Anglie však přece nevypadá zle. Především díky dravému mladí.