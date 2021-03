Gól mi dá před Eurem sebevědomí, věří Kohút ze slovácké líhně

Brankářská dvojice Matěj Kovář - Matouš Trmal, halvbek Libor Holík, záložník Michal Sadílek. Ti všichni prošli slováckou mládeží, ale jen Kohút kope za mateřský klub doteď.

Euro do 21 let: Česko vs. Itálie Online reportáž ve středu od 18 hodin

Zatímco Trmal, Holík a Sadílek jsou stabilními členy jednadvacítky, Kohút na pořádnou příležitost čeká. Trenér Karel Krejčí mu dal důvěru jen na 27 minut v závěru vítězného kvalifikačního utkání proti San Marinu.

Na Kohútově pozici podhrotového hráče panuje v týmu lvíčat největší konkurence. A to na šampionát neodjel nejzářivější český mládežnický klenot Adam Hložek.

„Budu se snažit, abych se na hřiště dostal co nejvíce. A když tam budu, budu se snažit udělat maximum pro tým,“ odpověděl Kohút, jak vidí svoje šance na turnaji, který začne zápasy v základních skupinách a pak vyvrcholí na přelomu května a června duely play off.

Jak si ve Slovinsku povede, bude na dálku bedlivě sledovat také kouč Slovácka Martin Svědík.

„Jenom bych mu přál, aby se dostal hřiště. Na minulém srazu se mu to nepovedlo. Jako trenéra mě to mrzelo,“ prohodil Svědík, který pak v klubu dával Kohúta dohromady. „Bylo těžké ho uvést zpátky do pořádku. Doufám, že dostane příležitost prokázat, že je opravdu dobrý hráč. Fotbalově na to má,“ je přesvědčený Svědík.

Na vrcholný turnaj své věkové kategorie se naladil nejlépe, jak mohl – vítězným gólem proti Ostravě.

„Dodá mi to sebevědomí. Doufám, že si střeleckou formu přenesu i na šampionát,“ přeje si Kohút, který patří ve dvaceti mezi nejmladší nominované.

Vítězný punc měl i jeho úvodní ligový gól ze zářijového utkání v Teplicích. Mezi nimi však zeje dlouhá časová mezera. A slovácký talent to dobře ví.

„Jsem podhrotový hráč, takže v každém zápase chci dát gól. Nepadalo mi to, ani jsem se moc nedostával do šancí. Jsem šťastný, že mi to tam konečně spadlo,“ oddechl si poté, co překonal ostravského Laštůvku.

Čtyři dny předtím přitom dlel v karanténě, kam Slovácko poslala koronavirová nákaza. Jemu se vyhnula.

ME do 21 let Speciální příloha k šampionátu

„Bál jsem se, že bych mohl o Euro přijít. Ale naštěstí jsem nepociťoval žádné příznaky. Celou dobu jsem byl v pohodě. Poctivě jsem cvičil, ale doma toho nejde dělat tolik co na hřišti,“ líčil Kohút.

Těšit se může nejen na své kamarády z Hradiště, ale hlavně na přímou konfrontaci s evropskou špičkou.

„Proti nám stojí silné týmy, ale také my máme silný tým. Nejvíce jsem zvědavý na Španělsko. Jejich fotbal se mi moc líbí, mají top hráče, třeba z Barcelony,“ září Kohútovi oči; je šťastný, že bude u toho.