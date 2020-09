Svědíkův nečekaný tah v Teplicích korunovala trefa mladíka Kohúta

„Michal měl trošku horší přípravu a dostával se do toho postupně. Taky jsem mu před dvěma zápasy řekl, že pokud bude dobře pracovat, vychází mi to, že bych ho chtěl v Teplicích použít. Měl jsem plán, proč a jak to udělat. Věděl už dopředu, že bude hrát,“ popsal Svědík.

Co si tedy od nasazení Kohúta sliboval? „Chtěl jsem zesílit záložní řadu. Je to hráč, který se umí dostat do šance a dát gól, což potvrdil. Bohužel už v prvním poločase měl dávat branku, když šel sám,“ připomněl kouč dramatické chvíle z úvodu utkání, kdy nejprve trefil teplický Kučera z přímého kopu břevno a z protiútoku Kohút tyč.

„Vzpomínám si, že první zápas v základní sestavě hrál Michal právě v Teplicích na jaře. Taky měl tutovku, kterou neproměnil. Jsem rád, že tentokrát to všechno napravil a pomohl týmu k výhře,“ doplnil.

Kohút se trefil po vydařené akci, kdy Navrátil zvládl hru jeden na jednoho, potáhl míč k vápnu a nacentroval ke vzdálenější tyči, u které byl slovácký mladík.

„Dal jsem to prsama a hned jsem viděl, že míč je za čárou. Byl jsem si jistý a šel jsem slavit,“ neřešil Kohút snahu teplického brankáře o zpochybnění gólu.

Slovácko tak pokračuje v povedeném vstupu do sezony, kdy v úvodních třech utkáních neprohrálo a má už sedm bodů.

„Stojí za tím tvrdá práce mužstva, ale myslím si, že dokážeme pracovat ještě líp a ještě tvrději. Ve všech třech zápasech jsme měli výpadky, za které by nás jiní soupeři potrestali,“ upozornil kouč Svědík.

Ve středu mělo Slovácko hrát pohárový duel ve Vyškově, který ale kvůli rozsáhlé marodce soutěž opustil. „Do ligy jsme dobře vstoupili, ale je strašně důležité ty body potvrdit v sobotu doma s Příbramí,“ zdůraznil trenér.