Odvolat, nebo Šilhavého nechat? Jsme průměrný národní tým, říká Jankulovski

Když mluvil do televizní kamery, vyhlížel zklamaně. Byl až odevzdaný, smířený. Řečí těla trenér českých fotbalistů Jaroslav Šilhavý do listopadových rozhodujících zápasů o postup na mistrovství Evropy 2024 nevyslal dobrý signál. Mělo by ho vedení českého fotbalu odvolat, nebo nechat?