Šilhavý: Rezignace? S čím přijde vedení, nevím. Teď musím připravit tým na Faery

Jenže ono to bylo úplně za trest. Plahočili se na daleký Balkán, někteří dokonce lodí z italského Bari, aby viděli fotbalovou tryznu. Nesledovali statečný tým, nýbrž průšvih.

ZNÁMKOVÁNÍ Ohodnoťte fotbalisty za výkon v Albánii.

Na konci museli strávit šílenou porážku 0:3, což se řadí k největším blamážím novodobé historie. „Jestli nepřemýšlím o rezignaci? Je jasné, že se to bude řešit. Nicméně mojí povinností je připravit tým na neděli (hraje se s Faerskými ostrovy), což je velmi krátká doba. S čím přijde vedení, to nevím,“ prohlásil trenér Jaroslav Šilhavý.

Co se stalo, trenére?

Vstoupil jsme do zápasu velice špatně, příliš jsme komplikovali přípravnou fázi a místo centrů do vápna jsme to obehrávali a vymýšleli. Z toho přicházely ztráty podobně jako v domácím zápase. A první střela navíc znamenala gól.

A pak podivné vyloučení.

Na právě. Místo abychom vyrovnali, najednou jsme v deseti. Pak už to bylo složité. Možná jsme ve druhém poločasu šli do velkého rizika, chtěli jsme vyrovnat a pak se pustit ještě do většího risku. Jenže soupeř dobře bránil a chodil do brejků, které umí.

Ještě k vyloučení. Byla to od Mojmíra Chytila úmyslná ruka, jak to vyhodnotili rozhodčí?

Přiznám se, že jsem to ještě neviděl. Každopádně sám Mojmír tvrdí, že mu to šlo do horní části ramene. Že se k míči sklonil. No, v jednu chvíli se radujete z vyrovnání, pak to najednou neplatí a ještě červená. To bylo kruté.

Ještě v jedenácti jste měli příliš málo zakončení. Čím to?

Souhlasím, taky si představuju, že budeme střílet víc. Přehráváme to. Navíc soupeř hrál opravdu velice dobře v obraně, kompaktně.

Ve skupině jste rázem až třetí. Jak velká je to komplikace?

Ale pořád to máme ve svých rukách. Musíme doma Faery porazit a pak se jede do Polska. Když uspějeme... Je to o nás.

Každopádně jste se postavili do role, že teď prostě musíte. Napadají vás i myšlenky na to, že může dojít až na baráž?

Musím přiznat, že o tom nepřemýšlíme. Počty teprve přijdou.

A jak to všechno nesete vy osobně? Porážka nula tři je přece strašná.

Nesu to špatně, to je jasné. Nicméně se musíte podívat, jaký to mělo vývoj. Nechci se vymlouvat na vyloučení, ale když hrajete poločas o deseti, většinou se to projeví.