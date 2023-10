Zklamaný Jurásek: Chytil říkal, že hrál ramenem. A sudí mu dá ještě kartu

Pět minut před koncem zápasu střídal a věděl, že je zle. Že národní tým v důležitém zápase selhal. Co na tom, že červená karta pro Mojmíra Chytila, kvůli níž Češi dohrávali celý druhý poločas o deseti, byla diskutabilní.

Davide, proč se zápas nepovedl?

Soupeř dal víc gólů než my, to je fotbal. Albáncům se zápas vydařil, nám bohužel ne. A teď to musíme napravit.

Jaký vliv na průběh zápasu měla červená karta pro Mojmíra Chytila?

Nějaký určitě ano. Škoda. Šli jsme do deseti a museli hru víc otevřít. Nechtěli jsme prohrát 0:1. Soupeř zlobil z brejků, povedly se jim.

Co se tam při vyloučení stalo?

Mojma říkal, že hrál míč ramenem, ale rozhodčí to vyhodnotil jako ruku. A ještě mu dal podle mě nesmyslnou žlutou kartu.

Zahrál Mojmír Chytil rukou? Klíčovou situaci zápasu Albánie 🆚 Česko rozebral ve studiu Martin Hyský...🔍 pic.twitter.com/BRWFSoT49d — ČT sport (@sportCT) October 12, 2023

Jak to vypadalo o poločase v kabině?

Rozhodně jsme se s výsledkem nesmířili. Šli jsme na hřiště s tím, že to otočíme. Měli jsme dost času se zápasem něco udělat.

ZNÁMKOVÁNÍ Ohodnoťte fotbalisty za výkon v Albánii.

Tyto klíčové zápasy bývají hodně o prvním gólu, ten dal soupeř, pak jste museli dobývat.

Ale my jsme dobývali od začátku ještě před prvním golem. Myslím, že jsme byli docela dobří na balonu, jen jsme si nevytvořili šanci, z které bychom dali gól.

Je porážka velká komplikace v boji o postup na Euro?

Určitě, komplikace to je. Ale máme na to, abychom závěr kvalifikace zvládli a na Euro postoupili.