Šilhavého mohou odvolat příští týden. Teď je nutné porazit Faery, řekl Fousek

Mimořádné jednání svolal ještě ve čtvrtek v noci, krátce po blamáži v albánské Tiraně. Národní tým podlehl domácím 0:3 a výrazně si zkomplikoval cestu na mistrovství Evropy, kde přitom v samostatné historii ještě nechyběl.

„Jestli přemýšlím o rezignaci? Je jasné, že se to bude řešit,“ reagoval samotný Šilhavý krátce po zápase. „Mojí povinností je nicméně připravit tým na neděli, což je velmi krátká doba. S čím přijde vedení, to nevím.“

Měl by trenér Jaroslav Šilhavý pokračovat u fotbalové reprezentace? Ano Ne

Teď už ví, že příští týden může být bez práce. Záleží, k čemu se přikloní dvanáctičlenný výkonný výbor. Slovo při rozhodování by měl mít i nově zvolený technický ředitel asociace Erich Brabec, který teprve před pár dny nahradil Zdeňka Psotku.

Šilhavý je u národního týmu déle než pět let, horší období však nepamatuje. Už loni s mužstvem nepostoupil na mistrovství světa, ale od vedení ještě dostal důvěru i pro další kvalifikační cyklus.

Ten sice Češi rozjeli parádním domácím vítězstvím nad Polskem (3:1), vzápětí však pouze remizovali v Moldavsku (0:0). Po povinné výhře na Faerských ostrovech (3:0) už následovala domácí remíza 1:1 s Albánií, po ní silná kritika, proti které se reprezentanti ohradili. A teď ještě větší průšvih v Tiraně.

„Nesu to špatně, to je jasné. Nicméně se musíte podívat, jaký to mělo vývoj. Nechci se vymlouvat na vyloučení, ale když hrajete poločas o deseti, většinou se to projeví,“ zmínil Šilhavý i přísnou červenou kartu pro útočníka Chytila.

Češi, kteří aktuálně klesli na nepostupovou třetí příčku, musí do konce kvalifikace zvládnout domácí zápasy s Faerskými ostrovy a Moldavskem. Klíčový pak bude především listopadový duel proti Polsku.

Jeho vítěz patrně půjde na závěrečný turnaj přímo, poražený se propadne do baráže.