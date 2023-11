Góly? Důležitější jsou body, ale věřím, že už smůlu prolomím, říká útočník Kuchta

Stejně jako jeho slávistický protějšek Mojmír Chytil, který seděl na tiskové konferenci vedle něj, měl po víkendu speciální režim. Oba tak dostali delší volno, neúčastnili se prvního tréninku a plnili individuální plán.

„Částečně jsem měl zvláštní režim i proto, že jsem se před srazem ještě vracel z Hradce Králové, kde jsem byl s manželkou na ultrazvuku,“ osvětlil Kuchta. „Zůstal jsem tedy jen na hotelu a pak měl přípravu s kondičním koučem. Věřím, že jsem dobil baterky a jsem připravený na úterní společný trénink.“

Národní tým do polského hlavního města odlétá ve středu. V pátek tam sehraje první klíčový duel kvalifikace a hned se přesouvá do Olomouce, kde ho v pondělí čeká závěrečný zápas s Moldavskem.

Mojmír Chytil o červené kartě i duelu s Polskem „Viděl jsem tu situaci ze zápasu s Albánií asi tisíckrát a pořád si stojím za tím, že jsem hrál ramenem. Ale už se k tomu nevracejme. Teď se soustředíme na Polsko, kde bych chtěl tohle vyloučení nějak odčinit. Hlavně jakkoli pomoct týmu. Poláci nám předtím nahráli remízou s Moldavskem, za což jsme byli moc rádi. Obrázky máme a něco si z toho zápasu také vezmeme. Nebudeme teď spoléhat na moldavský souboj s Albánií, chceme si to ukopat sami, ať máme všechno v našich rukách. Cíl je jasný - vyhrát“

Očekáváte v Polsku odlišný zápas než před osmi měsíci v Praze? Poláci si od té doby výrazně zkomplikovali šance na postup.

Bude to hodně rozdílné. Vyměnili trenéra a povolávají teď trochu odlišnou typologii hráčů, včetně mladíků, což ukazuje na změnu jejich stylu hry. Pořád jsou to velmi kvalitní hráči, což jsme teď odkoukali na videu. Bude tam navíc výborná atmosféra a přijede hodně našich fanoušků. My budeme odhodlaní, doufejme, že jim to co nejvíc znepříjemníme a uspějeme.

Řešili jste s trenéry na videu čerstvou polskou nominaci?

Přichystali nám nějaké ukázky. Co se týče nominace, budou tam zarputilejší jména, která se budou chtít ukázat před novým trenérem a hlavně před domácími fanoušky. Bude to o hodně těžší než v Praze, ale bylo by skvělé tam vyhrát. Věříme, že se na to stoprocentně přichystáme, v hlavách vnímáme důležitost utkání od začátku.

Střelecky se v poslední době trápíte. Co s tím?

Je to tak, trochu se s tím peru, protože jsem zároveň týmu prospěšný i trochu jinak, z pozice deset. Do vápna nám toho teď ve Spartě moc nelítá, tak je to se zakončením složitější, moc není z čeho góly dávat. Je to ale jen takové období, v tréninku na tom zapracujeme. Důležitější jsou body a předvedená hra. Věřím, že až nám to tam zase začne lítat, tak přijdou i trefy.

Zmínil jste odlišnou pozici, kterou ve Spartě občas zastáváte? Jak se s netypickou rolí vypořádáváte?

Vím, že umím dát delší přihrávku a cítím hru, takže dokážu dostat kluky do koncovky a do šancí. Na desítce tak umím být tvořivý, i když je moje hlavní pozice jiná, a nakonec můžu být i prospěšný. Pak kvůli tomu nemám takové vyložené šance, kdy bych se dostával k nebezpečným střelám.

Do nominace přibyl i váš bývalý parťák ze Sparty a další útočník Tomáš Čvančara. Co na to říkáte?

Je vidět, že ukazuje kvalitu. Je to věc trenéra a my víme, že nám takový hráč může jenom pomoct.

Stejně jako početná fanouškovská výprava, která se do Polska chystá. Vnímáte české příznivce na cizích stadionech?

Ano, rozhodně. Pak je to znát třeba ve chvílích, kdy jsme šli na rozcvičku v Albánii a tam bylo pořádné peklo. Jak jsme se poté ještě bavili se spoluhráčem Qazimem Lacim ze Sparty, prý byl v zemi úplný blázinec. Tam měli fanoušci ještě složitější logistiku... Když za námi pak takhle vyjedou, vnímáme to velice silně. Polsko je právě mnohem blíž a těšíme se i na vyprodaný stadion v Olomouci. Je to super, protože fanoušky moc potřebujeme.

Český útočník Jan Kuchta

Před tiskovou konferencí vás zdržela delší videopříprava. Probírali jste materiál detailně?

Když už se teď ke konci kvalifikace láme chleba, je dobře, že delší videa máme. Uvědomujeme si vážnost zápasu a tíhu okamžiku. Jiného volna tu máme dost, takže nám to může jen pomoct.

Zároveň sraz začal o něco dřív, a vy tak máte k dispozici více dní na přípravu. I to je plusem?

Určitě. Předtím bylo všechno nahňácané v rychlém sledu a ani regenerace pak nebyla nejlepší. Takhle máme na hotelu všechno potřebné a kluci mají dost času se dostat z ligových zápasů.

Na vás je vidět zlepšená fyzička. Pomáhá vám dánská taktovka realizačního týmu ve Spartě?

Máme tam přizpůsobený program podle toho, kdo je více či méně vytížený. Tréninkové dávky se pak pod trenérem Brianem Priskem zaměřují více na taktiku. Rozdělují se nejdříve na obranné a útočné a pak pracují všichni dohromady. Naposledy v Ostravě jsme ukázali, že dokážeme vydřít i vítězství, když nám to úplně nelepí, a že jsme především silní v hlavě.