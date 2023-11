Ukažte Čechům, že nejste tak špatní. Poláci potřebují zápas, od nějž se odrazí

Polští fotbalisté, kteří se chystají na páteční zápas o „všechno“ proti Česku, ve středu ráno nastoupili do autobusu a takřka hodinu se přes celou Varšavu trmáceli na trénink. Narychlo totiž museli měnit hřiště, protože to v centru města kvůli vytrvalým dešťům bylo pro přípravu nezpůsobilé. Doufají, že to byla poslední nepříjemnost, která je tento týden postihla.