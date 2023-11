Jak Kušejovi přivolali reprezentaci spoluhráči. Jsem hrdý a pyšný, říká

Legrace už to však není, třiadvacetiletý útočník Mladé Boleslavi se s národním mužstvem chystá na závěrečná utkání kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2024.

Tým, v němž je jedním z nováčků, čeká v pátek souboj v Polsku a v pondělí v Olomouci proti Moldavsku.

„Když mi další týden pozvánka přišla, všichni mi gratulovali,“ poznamenal Kušej v první den reprezentačního srazu.

Vasil Kušej z Mladé Boleslavi slaví gól vstřelený do sítě pražské Sparty.

Jak jste se to dozvěděl?

Když byla tiskovka, my jsme trénovali. Pak jsem přišel do kabiny a na mobilu měl hodně zpráv. Byla to radost, štěstí, pro mě je to obrovská šance. Jsem na to pyšnej a hrdej. Věřím, že se mi to povede.

Ligu hrajete teprve od ledna. Věřil jste, že na vás při nominaci dojde?

Spíš jsem tajně doufal, že by to vyjít mohlo.

Dojezd bojů o Euro 2024 17. listopadu: Polsko - Česko 20. listopadu Česko - Moldavsko

Před rokem jste hrál za Prostějov, teď se na hřišti potkáte se slavným polským útočníkem Robertem Lewandowskim. Neříkáte si, že se vám to zdá?

Je to neskutečné. Hrál jsem jen druhou ligu a teď tady sedím v reprezentačních věcech. A přede mnou jsou poslední zápasy v kvalifikaci.

Který moment v kariéře vás nastartoval?

Asi červnové Euro do jedenadvacet let. Sice jsme nepostoupili ze skupiny, ale mně ten turnaj pomohl a posunul mě dál. Teď je tu další šance, zkušenost. Doufám, že něco odehraju.

Po Euru v Gruzii jste vyjednával o přestupu do Utrechtu, chtěla vás Slavia. Byl jste naštvaný, když to nevyšlo?

Zbývalo pár dní do konce přestupního termínu a já pořád tajně doufal. Když to nevyšlo, řešili jsme to hodně doma, abych to hodil za hlavu. Kdybych to v sobě držel, asi bych na podzim nehrál dobře.

Boleslavský trenér Marek Kulič řekl, že vám možný přestup do Nizozemska zamotal hlavu. Mluvil jste o tom i s ním?

Všechno jsme si vyříkali a jedeme dál.

Vasil Kušej z Mladé Boleslavi

Blíží se zimní přestupní termín. Přestoupíte v lednu?

Jsme domluvení, že do konce podzimu nic řešit nebudu. A jestli se něco objevuje, tak já nic netuším a vědět nechci. Soustředím se jen na své výkony a uvidíme, co se bude dít.

Vyletěl jste hodně rychle, což ne každý zvládne v hlavě ustát. Kdo vás drží při zemi?

Něčím podobným jsem si už prošel a nechci udělat stejnou chybu. Měl jsem i sezení s mentálním koučem. Hlavně jsem to já, kdo chce zůstat na zemi.

Na hřišti jste fotbalově drzý, mezi českými hráči prostě jiný.

Vnímám, že moje silné stránky můžou být jiné než u dalších křídelních hráčů. Možná i to mi pomohlo do reprezentace.