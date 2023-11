Motivace Ukrajinců? Výrok šéfa Čeferina. Euro bez Italů by byla katastrofa, řekl

„Itálie se na nadcházející mistrovství Evropy musí kvalifikovat, jinak by to byla katastrofa. Je až příliš důležitá,“ řekl Čeferin pro LaPresse na konci října.

Tehdy už se vědělo, že se italský výběr o druhé místo ve skupině a přímý postup na závěrečný turnaj utká s Ukrajinou. „Myslím, že ji dokážou porazit,“ dodal Čeferin.

Ukrajinci se nicméně jeho výroky nenechali rozhodit.

„Je nám jedno, co Čeferin řekl, nechceme se na to soustředit,“ zdůraznil trenér ukrajinské reprezentace Serhij Rebrov pro televizi ESPN. „Ale určitě to na hráče může mít dopad, budou zdravě naštvaní a ještě více namotivovaní.“

Oba celky mají po sedmi utkáních třináct bodů, Itálie nicméně zvládla první vzájemné utkání, doma vyhrála 2:1, a pokud v pondělí neprohraje, uhájí druhé místo za Anglií a postoupí. Ukrajina by musela spoléhat na úspěch v baráži.

Ukrajinští fotbalisté před startem kvalifikačního utkání proti Severní Makedonii v Praze na Letné

„Myslím, že máme šanci, tenhle zápas bude jiný než ten v Itálii. Musíme ukázat, čeho jsme schopní. Tehdy jsme hodně chybovali, ale uvědomujeme si, jak je tohle střetnutí důležité a víme, co chceme hrát,“ burcoval Rebrov.

Ukrajina bude sice domácím týmem, kvůli probíhající válce s Ruskem však musí nastupovat v azylu. Naposledy hrála s Makedonií na pražské Letné, tentokrát se představí v německém Leverkusenu.

„Bude nám fandit celý stadion. Nedávno jsme hráli v Brémách a ta podpora byla obrovská, Ukrajinců dorazilo opravdu hodně a věřím, že teď to bude stejné. I proto bude tohle vzájemné utkání odlišné,“ dodal Rebrov.

O tom, že i v azylu lze porazit silného soupeře, něco ví třeba Šachtar, který v Hamburku před dvěma týdny zvítězil nad slavnou Barcelonou.

„Ukrajina to bude mít těžké, ale našim hráčům věříme a doufáme, že národní tým odehraje povedený zápas. Pokud Šachtar zdolal Barcelonu v Lize mistrů, Ukrajina může totéž předvést proti Itálii,“ doufá sportovní ředitel Šachtaru Serhij Palkin.

Zatímco Ukrajina může překvapit, Itálie, jakožto obhájce titulu, bude pod větším tlakem. Zvlášť po tom, co se nedokázala kvalifikovat na poslední mistrovství světa.

U toho byl ale ještě trenér Roberto Mancini, který v září rezignoval a nahradil ho Luciano Spalletti.

„Máme v tabulce stejný počet bodů, takže bych neřekl, že jsme favority. Ukrajina se připravila nejlépe jak mohla a očekávám, že bude hodně útočit, protože takový styl trenér Rebrov praktikuje,“ zhodnotil Spalletti.

„Je naší povinností se na mistrovství Evropy kvalifikovat a pokusit se titul obhájit. Samozřejmě, že jsme pod tlakem, ale to nás nesmí rozhodit,“ věří. „Je to jeden z těch zápasů, po kterém může vypuknout obrovská euforie, ale také si ho můžeme do konce života vyčítat.“