Šachtar v azylu zaskočil Barcelonu. Postup? Nepředbíhejme, říká trenér

„Musím před svými hráči smeknout klobouk,“ neskrýval obdiv trenér Marino Pušič.

Pochvala je určitě na místě, Šachtar v prvním poločase slavné Barceloně nedovolil jedinou střelu na branku a sám šel ve 40. minutě do vedení po trefě Danyla Sikana, který si výborně naskočil na centr Giorgiho Gočolejšviliho.

„Rádi útočíme, ale nejdůležitější je organizace hry. Jak já vždycky říkám, útočit můžete pouze, pokud umíte bránit. Nemůžeme si dovolit obdržet laciné góly, to bychom neměli šanci vyhrát. Na tom jsme zapracovali a hráči to do puntíku splnili. Jsem za to opravdu rád,“ popsal Pušič.

Barcelona v čele s hvězdným Robertem Lewandowskim ve druhé půli zabrala, ale jednoduše se jí nedařilo. Z jedenácti pokusů pouze jednou trefila prostor mezi třemi tyčemi a výsledek zvrátit nedokázala.

„Je to skvělý pocit, celý tým si zatím šel. Chtěl bych hlavně poděkovat všem fanouškům za jejich podporu,“ chválil příznivce záložník Heorhij Sudakov. „Posledně jsme ukázali, že s kvalitními týmy hrát umíme a teď jsme si potvrdili, že je zvládneme i porazit.“

Danylo Sikan (uprostřed) střílí gól hlavou a posílá Šachtar do vedení nad Barcelonou.

„Tým zvládl všechno na jedničku, hráči nic nevypustili. Přesně tohle chci vidět: odvahu a kvalitu na míči i bez něj,“ rozplýval se Pušič.

Ačkoliv je výhra nad favoritem pro Šachtar už teď nesmírně cenná, její hodnota se může klidně ještě navýšit. Svěřenci trenéra Pušiče jsou totiž třetí a na Barcelonu a Porto ztrácí v tabulce skupiny H pouhé tři body. Příště navíc hrají s nováčkem z Antverp, který zatím pokaždé prohrál. Alespoň druhé místo rázem nezní tak nereálně.

„Jdeme krok za krokem a snažíme se zůstat skromní. O víkendu nás především čeká důležitý zápas v domácí soutěži. Teď můžeme slavit, ale hned další den se budeme soustředit na přípravu na něj,“ klidnil vášně Pušič.

Na další utkání se musí pořádně připravit i Barcelona, která je možná stále rozhozená z nedávné prohry 1:3 v El Clásicu.

„Jsem naštvaný, nehráli jsme vůbec dobře a nedokázali jsme reagovat na soupeřův styl. Musíme se z toho vzpamatovat a zlepšit se. Takhle jsme si to vůbec nepředstavovali, je to zbytečná komplikace,“ neskrýval zklamání trenér Xavi.

Katalánci si totiž v případě výhry mohli s předstihem zajistit účast v osmifinále. Místo klidu v posledních dvou kolech je možná čeká ještě pořádná dřina, příště totiž hrají s nevyzpytatelným Portem.

„Liga mistrů si vyžaduje ten nejlepší výkon, který jsme tentokrát nedokázali předvést. Nenapadáme dobře a nejsme dostatečně soustředění. Teď hráči nesmí ztrácet sebevědomí, naopak se musí ukázat a pomoct týmu,“ burcoval Xavi.

Robert Lewandowski během utkání Barcelony se Šachtarem.

„Nic se pro nás nemění, zbylé zápasy chceme jednoznačně vyhrát,“ měl jasno stoper Andreas Christensen.

Výsledek jejich následujícího zápasu bude bedlivě vyhlížet i Šachtar. Pokud si barcelonští s Portem poradí a ukrajinský celek nezaváhá s Antverpami, čeká ho v Portugalsku přímý souboj o postup.