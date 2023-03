Šilhavý: Polsko není jen Lewandowski. A nový trenér? Mám proti němu výhodu

Už v pátek od 20.45 se v Edenu potkají dva největší favorité kvalifikační skupiny, z které na závěrečný turnaj do Německa přímo postoupí první dva.

Poláky poprvé povede bývalý portugalský kouč Fernando Santos, který zná recept na Čechy z loňských zápasů Ligy národů. V září právě v Edenu slavil triumf 4:0.

Česko - Polsko v pátek od 20.45 hodin ONLINE

„Je to nesmírně úspěšný trenér, který toho má už mnoho za sebou. Jsem přesvědčený, že polskému týmu svým nadhledem i zkušenostmi pomůže. Ale než s týmem najde společnou řeč, malinká výhoda může být na naší straně,“ tuší Šilhavý.

Na druhou stranu pro vás může být soupeř méně čitelný.

My si sílu Polska dobře uvědomujeme. Určitě to není jen o Lewandowském, největší hvězdě, na kterou se všichni diváci těší. V týmu mají Piotra Zieliňského z Neapole, brankáře Wojciecha Szczesného z Juventusu a takhle bych mohl jmenovat dál. Polsko je právem papírovým favoritem skupiny.

Jak moc budete postrádat zraněného Patrika Schicka?

Komu by nechyběl nejlepší střelec mistrovství Evropy? Že v minulé sezoně soupeřil s Lewandowským o titul krále střelců v bundeslize, mluví samo za sebe. Jsou tady ovšem další kvalitní útočníci v dobré formě. Věřím, že právě oni ho zvládnou nahradit.

Kromě jeho klubového parťáka Hložka se nabízí například úderné duo Kuchta-Čvančara ze Sparty. Ostatně právě na automatismy z klubů jste i v minulosti dost spoléhal, že?

Ale asi vás nepotěším, protože sestavu ještě vyzrazovat nechci. Nicméně to, o čem mluvíte, je logické. Je tady spoustu hráčů ze Sparty i ze Slavie a může se stát, že to, co naznačujete, skutečně nastane.

Tak jinak: na kolika postech sestavy ještě váháte? A jak přemýšlíte o rozestavení? V posledních měsících jste střídal dvě.

Neváháme, sestavu máme v hlavě a měnili bychom ji asi jedině v případě, že by se ještě do výkopu něco stalo. A rozestavení? Třeba nakonec využijeme i třetí...

Zdravotní problémy měl před reprezentačním srazem Vladimír Coufal, už je v pořádku?

Od úterka trénuje naplno a je připravený. I u něj platí, že pokud se něco nečekaného nestane, měl by být k dispozici.