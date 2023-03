Souček znovu v Edenu: Přijel jsem plný sebevědomí. Nováčci jsou oživení

„Přijel jsem plný sebevědomí, těším se na velký zápas a týmu chci maximálně pomoct,“ hlásil osmadvacetiletý záložník o pár minut dřív v zaplněném novinářském sále.

Jeho první kvalifikace v roli kapitána národního týmu skončila na den přesně před rokem barážovým neúspěchem ve Švédsku. Teď začíná druhá - o Euro 2024.

Česko - Polsko v pátek od 20.45 hodin ONLINE

„Právě dobrý vstup pro nás bude obrovsky důležitý,“ uvědomuje si Souček. „Pro nás i pro Poláky půjde o jeden z nejtěžších zápasů skupiny.“

Znamená to, že z utkání berete pouze vítězství?

Nikdy nevíte, jak se zápas bude vyvíjet. Samozřejmě, že do každého duelu jdeme s tím, že chceme vyhrát, ale vždycky záleží na spoustě okolností. Slíbit můžu, že uděláme maximum, abychom utkání zvládli.

Jak se vlastně před důležitým zápasem cítíte vy? Ve West Hamu jste nedávno na čas ztratil pevné místo v sestavě.

Že jsem nehrál dvě tři utkání ve West Hamu v Premier League ještě neznamená, že bych přišel o místo v týmu. Hrajeme poháry a spoustu zápasů, takže vytížení mám, řekl bych, maximální. Jsem spokojený a doufám, že to stejně bude pokračovat dál.

Lehce se však změnila vaše role na hřišti. Minimálně v některých zápasech vás trenér Moyes posouvá výš.

Ale pořád hraju středovou pozici, byť občas trochu ofenzivnější. Záleží i na tom, s kým v záloze nastupuju.

Mimochodem, obměnit by se mohla i sestava reprezentace, ve které je ve srovnání s předchozími srazy šest nováčků. Jak to vnímáte?

Jako vítané oživení. Vždycky je příjemné vidět mladé hráče, kteří si vedou dobře ve svých týmech, a já jim touto cestou ještě jednou gratuluju k jejich první pozvánce. Určitě tady však nejsou jen do počtu coby nováčci, každý z nich bude důležitý, každý má svou roli, každý z nich může být platný.

Jak vaši přípravu na zápas ovlivňuje, že Poláky poprvé povede nový trenér Fernando Santos?

Možná je lehce složitější hru soupeře rozluštit. Viděli jsme nějaké klipy, v hlavě už něco máme, ale vždycky se může stát, že nový kouč udělá změny, na které budeme muset hbitě reagovat. Pana Santose známe i ze vzájemných zápas s Portugalskem, i z toho teoreticky můžeme těžit, ale nejdůležitější stejně bude, abychom se soustředili sami na sebe.