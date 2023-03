Čvančara: Stát ve vápně? Na to jsem alergickej. S Kuchtou jsme lidem zavřeli pusy

Sám se stal na jaře jedním z hlavních tahounů rozjeté Sparty, která během půldruhého měsíce v lize umazala bodový náskok Slavie s Plzní. Už i bookmakeři z ní udělali nejvážnějšího kandidáta na mistrovský titul.

Česko - Polsko v pátek od 20.45 hodin ONLINE

A právě Čvančara a jeho úderná spolupráce s parťákem Janem Kuchtou na tom mají klíčový podíl. „Nevidím důvod, proč bychom na to nemohli navázat i v reprezentačním dresu,“ nezdráhá se mládenec, jenž stále spadá ke kategorii do 21 let.

„Reprezentační áčko je ovšem pro každého fotbalistu nejvíc, úplný vrchol. Takže: pokud bude moje výkonnost dostatečná, určitě tady chci zůstat i dál,“ říká bez ohledu na letní malé Euro v Gruzii, které pomohl vykopat.

Pomůžete na Euro i seniorské reprezentaci?

Jsem připravený, i když je to tady samozřejmě trochu odlišné od mládežnických výběrů. Hráči ze zahraničních soutěží, velká konkurence. I já už ale mám něco za sebou. Jsem tady, protože jsme podával kvalitní výkony a protože trenér rozhodl, že sem patřím.

V lize hrajete v životní formě.

Ale to bych zase neřekl. Góly jsem vždycky střílel konzistentně; snad až na výpadek v Opavě, kde jsem hostoval a nedařilo se. Zpětně vím, že jít v tak mladém věku do týmu, který se zachraňuje, nebyl vůbec dobrý krok. Osobně to tenkrát bylo hodně náročné, úplně něco jiného než aktuálně ve Spartě, kde nám to klape.

Opavský Tomáš Čvančara (vlevo) v hlavičkovém souboji s Martinem Králíkem z Českých Budějovic.

Sedmkrát v řadě jste vyhráli, vy osobně jste na jaře vstřelil už sedm branek.

Vezeme se na vlně a jsme za to rádi. Nevím samozřejmě, jak by to vypadalo, kdybychom neměli výsledky, ale teď můžu říct, že každý z nás vnímá roli, kterou na hřišti dostal, a je s ní ztotožněný.

I přesto, že konkrétně vám trenéři ušili trochu jinou úlohu, než na kterou jste byl zvyklý v minulosti? V ofenzivní trojici útočíte z pravé strany.

A je to pro mě možná výhodnější, protože můžu využít své rychlosti, mám větší volnost a nemusím se nahoře prát se stopery a být odříznutý od ostatních. I kvůli mé výšce mě celou kariéru někdo tlačil k tomu, abych stál ve vápně, čekal na centry a hlavičkoval, na což jsem byl vždycky dost alergickej. S Kuchtičem i Lukáš Haraslínem si ale ve třech nahoře dokážeme vyhovět.

Takže Kuchta je aktuálně středním útočníkem číslo jedna?

Ne, beru to spíš tak, že nám oběma trenér našel místo v sestavě, a my spolu nijak nesoupeříme. Jiná situace by byla, kdybychom hráli jen na jednoho útočníka a přetahovali se o stejný post, pak by bylo normální, že máte v týmu konkurenci a snažíte se být nad ní, nic takového ale momentálně necítím.

Spekulovalo se přitom, že zrovna vám dvěma to na hřišti ani mimo něj klapat nebude. Co vy na to?

Že nás lidi soudili bez toho, aniž by věděli, jak jsme spolu schopní fungovat. V tréninkovém centru na Strahově si běžně zahrajeme na playstationu, nemáme vůbec žádný problém společně trávit volný čas. Mockrát nám někdo házel klacky pod nohy, ale my si z to nedělali a jsem rád, že jsme všem zavřeli pusy.

Taky jste si vymysleli společnou sázku: za asistenci na gól tomu druhému platíte. Přenesete si ji i do reprezentace?

A víte, že nevím? Ještě jsme to neřešili a mně navíc trochu přijde, že snad Honza přestal moje peníze chtít. Už mi nepřihrává, tak je asi nepotřebuje...

Usmíváte se, vtipkujete. Je cítit, že jste si z klubu přivezl velkou pohodu.

Protože se nám daří a všechno funguje. Hodně k tomu přispívá i trenér Priske, který se nám dost věnuje i individuálně. Probírá s námi klidně i techniku zakončení, což je věc, kterou by měl každý hráč zdokonalovat sám. Pokud vás k ní ovšem trenér popostrčí, děláte ji s ještě větší chutí. Celkově přinesl mentalitu, která v Česku není úplně běžná. Myslím, že je to poznat i na jeho vystupování.

Sparťanský trenér Brian Priske (vlevo) slaví s hráči výhru nad Jabloncem.

Co jste mu vlastně řekl na to, když za vámi poprvé přišel a řekl: Tomáši, chci, abys začal hrát zprava?

Nic zvláštního. I já přece viděl, že nám to s Kuchtičem ve dvou na hrotu nefunguje. Nešlo to celému týmu a bylo nutné něco změnit. Trenér nám dal důvěru, dal najevo, že nás oba chce udržet v základu, a teď se to vrací. Pro mě je výhoda, že jsem s novou pozicí trochu rozšířil vlastní arzenál. Těší mě to.

Zároveň vás ale nejen trenér musí krotit kvůli disciplíně. Sbíráte dost karet, nezřídka se na hřišti pustíte do potyček a řešení různých sporů.

Uvědomuju si, že emocí je někdy až příliš. Vím, že mi to škodí, ale jsem už prostě takový. Nechám se strhnout hrou, a jakmile se na hřišti něco semele, jsem tam mezi prvními a snažím se bránit buď sebe, nebo spoluhráče. Některé zákroky jsou až za hranou.

Cítíte, že se v lize přitvrdilo?

Mám pocit, že některé zákroky začali rozhodčí pouštět a ochrana hráčů možná není taková, jaká by být měla.

Kdo lépe zvládne emoce, může být důležitý faktor v boji o titul. V průběhu sezony jste už červenou kartu viděl vy i parťák Kuchta. Naposledy se neudržel slávista Olayinka v Liberci.

Co předvedl Olayinka, byl až nesmysl, to já zase nic takového neudělal. Červenou kartu jsem dostal v souboji –⁠ a to se ještě můžeme bavit, jestli to vůbec červená měla být...

Mimochodem, řešíte v reprezentaci právě i situaci v lize? Je vás tady šest sparťanů a šest slávistů.

Neřešíme, protože tady jsme kvůli jinému cíli. Aby reprezentace vyhrávala. Všechno ostatní jde stranou.

Proti Polsku to můžete v pátek potvrdit. Soupeř přijede s novým koučem Fernandem Santosem.

Vím, že s tím starým měli problém, protože nehráli dost ofenzivně, a nový trenér to určitě bude chtít změnit. Do podrobností bych ale nezacházel, ještě je čas.

Tak aspoň prozraďte, jak se těšíte na konfrontaci s Robertem Lewandowským, superstar z Barcelony.

Jasně, že se těším. On je prvotřídní fotbalista a já jsem rád, že ho uvidím nejen na Instagramu, ale taky na hřišti. Mým vzorem vždycky býval Ronaldo, ale i Lewandowski má zakončení na „tuty“. To bych od něj možná rád okopíroval...

A co dres? Budete si ho s ním chtít vyměnit?

Jedině, kdyby chtěl on (úsměv). Já za ním určitě nepoběžím.