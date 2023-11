Koller: Postup s vykřičníkem, odvařený nejsem. Coufalovi a spol. bych dal šanci

Nejlepší střelec celé reprezentační historie už vyhlíží změny, které by měl přinést nový trenér se svým realizačním týmem.

„Vnímám to celé trochu jako postup s vykřičníkem. Je to hezké, důležité pro prezentaci českého fotbalu i kasu asociace, ale chce to nový impulz a jinou strategii,“ tvrdí padesátiletý Koller.

Co se vám v posledních týdnech a měsících nelíbilo?

Víc věcí. V zápasech jsme se trápili, výsledky byly vydřené, i když jsme neměli tak silnou skupinu, aby nás soupeři v ní doopravdy prověřili. Do toho všelijaké dohady ohledně nominace, komunikace mezi realizačním týmem a hráči. Chce to nový vítr. Nového trenéra, nové lidi včetně manažera. Pojďme začít znova.

Překvapil vás trenér Šilhavý, že bezprostředně po kvalifikaci složil funkci?

Nečekal jsem, že to udělá hned ten den. Ale potom, co měl v říjnu sezení s panem Fouskem a domluvili se na zkrácení smlouvy, se dalo předpokládat, že změna přijde. Jarda to nakonec udělal sám a i pro něj to bylo do jisté míry vysvobození. Tlaku, kritiky a stresu okolo něj přibývalo a už zkrátka nebylo v jeho lidských silách dál pokračovat.

Víkendový exces pánů Coufala, Brabce a Kuchty mu taky nepřidal.

Nejen jemu samotnému, ale ani atmosféře v celém týmu. O tomhle už ale bylo řečeno dost, jen bych se opakoval.

Tak jinak: měli by mít zmínění hráči podle vás zavřené dveře do reprezentace?

Nemyslím si. Nejvíc se potrestali oni sami a řekl bych, že ani doma to teď nebudou mít jednoduché... Věřím, že se poučí, i proto bych jim nadobro dveře nezavíral. To je blbost. Přijde nový trenér a pokud budou ve formě, budou předvádět dobré výkony, mít chuť reprezentovat a bít se za národní tým, ať dostanou další šanci.

Mimochodem, vy máte vysněné trenérské jméno po Šilhavém?

Vysněné bych asi úplně neřekl, těch kandidátů zas tolik není. Uměl bych si představit Martina Svědíka, nebo Ivana Haška.

Ale to jsou přece dost rozdílní trenéři. Jeden z provinčního ligového klubu, druhý bývalý skvělý hráč, persona, ale v posledních letech mimo české prostředí.

Líbilo by se mi, kdyby se povedlo dva podobné trenérské profily spojit. Osobnost a k němu pracovitý kouč, který bude preferovat moderní myšlenky a metody. To je můj ideál, i když chápu, že takoví trenéři mají každý své představy. Ať to bude kdokoli, je důležité, aby k sobě měl hlavně funkční realizační tým včetně manažera. V reprezentaci se musí zlepšit komunikace a vyčistit vzduch.