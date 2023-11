Nikdo mi nevěřil. Měl jsem na krajíčku, přiznal po reprezentačním debutu Kušej

„Měl jsem na krajíčku, když jsem pak šel za taťkou. Jsem moc šťastný,“ přiznal třiadvacetiletý dravec Mladé Boleslavi po pondělní výhře 3:0. Slávu na olomouckém stadionu si užil se šťastným číslem 7 na dresu, které mu přidělili, kromě něj si odnesl na památku i míč.

Prožívala zápas rodina s vámi?

Fandili přímo na stadionu, všichni. Byli šťastní, brečeli. Pomalu nikdo mi nevěřil, když jsem byl v Ústí nad Labem, že bych něčeho takového mohl dosáhnout. Oni jediní ano. Věděli, že to dokážu. Byli hrdí.

Jestli jste dojímavý typ jako váš táta, slzel jste s ním?

Měl jsem na krajíčku. Snažil jsem se to udržet, protože tam byli lidi, takže jsem slzy zadržel. Normálně bych asi brečel, přiznávám. Co se děje, je pro mě něco neskutečného.

Vasil Kušej 23letý rodák z Ústí nad Labem v patnácti odmítl nabídku Sparty a upsal se mládeži Drážďan. Hostoval v Innsbrucku a druholigovém Ústí. Z Prostějova ho v lednu 2023 získala Mladá Boleslav, v lize zatím odehrál 28 zápasů a dal 10 gólů. V létě se zúčastnil Eura jednadvacítek.

A můžete si zahrát i na Euru...

Což by byl vrchol kariéry. Bylo by neuvěřitelné, kdyby se to povedlo. Budu na tom ode dneška do posledního momentu dřít, abych se dostal do nominace. Rok zpátky jsem hrál v Prostějově druholigový zápas proti Dukle a teď jsem debutoval v áčku reprezentace. A kdyby se za rok a půl od té doby povedlo Euro, byl by to sen. Udělám pro to maximum a nepolevím ani jeden den.

Euro je v Německu, bylo by to pro vás speciální, když jste fotbalově dospíval v Drážďanech?

To vlastně ani neřeším. Je to Euro, které je svátkem, ať už se hraje kdekoli. Samozřejmě by to bylo o trochu příjemnější, protože bych se vrátil v uvozovkách domů.

S Moldavskem jste střídal a hned z rohu asistoval u branky Tomáše Chorého na 2:0. Nacvičené?

Vůbec! Bylo mi řečeno, ať buď já, nebo Masopust kopeme rohy. Já byl blíž, tak jsem ho zahrával na bližší tyč. Jsem rád, že Chorec dál gól, který nás trošku zklidnil a stvrdil postupový výsledek. Za asistenci jsem vděčný. Ovšem přímo Chorce jsem nehledal, prostě jsem mířil na přední tyč.

Co vám pak blesklo hlavou?

Ani jsem si to v první chvíli neuvědomil. Až pak jsem si řekl: Ty jo, já nahrával na gól!

Vypadalo to, že jste nažhavený, bylo vás plné hřiště.

Lehce jsem se rozcvičoval, ani jsem nevěděl, že půjdu do hry. Ale samozřejmě jsem byl připravený a vyšlo to, jak vyšlo. Báječně.

Dolehlo to na vás?

Musím říct, že ne, nebyl jsem vůbec nervózní.

Hned při druhém dotyku s míčem jste zaujal drzým slalomem. Chytil jste se tím?

To mi možná nejvíc pomohlo dostat se do zápasu. Přesně tyto momenty vyhledávám, jsem v nich nejsilnější. Ať je to zápas s Mladou Boleslaví, nebo v reprezentaci, tak já se těchto situací vůbec nebojím. Jsem pořád svůj. I trenéři mi zdůrazňovali, ať hraji, co je mi vlastní.

Jak na vás působila atmosféra v Olomouci?

Bylo to fajn, lidi fandili, podporovali nás a hnali za postupem. Jsme rádi, že jich přišlo tolik.

Vasil Kušej (vpravo)v zápase s Moldavskem.

Schoval jste si dres?

Nechal jsem si svůj první reprezentační dres z Polska a teď i ten, ve kterém jsem nastoupil proti Moldavsku. Mám doma sbírku dresů, je jich na zdi už dost, přestávám to mít kam dávat. Asi budu muset vymyslet nějaké jiné místo, abych je mohl mít všechny vystavené.

Co pro vás znamená první reprezentační start?

Velká čest! Je to zatím vrchol mé dosavadní kariéry, odmalička jsem o tom snil, že si zahraju za nároďák, a najednou to vyšlo. Stál jsem na hřišti v nejdůležitějším zápase kvalifikace o Euro v repre dresu, za to jsem šťastný. Jsem až dojatý, že jsem tu příležitost dostal.

Je někdo, ke komu v současném národním týmu vzhlížíte?

K většině hráčů. Jsou pro mě vzory. Hrají v dobrých klubech v cizině, i já bych si přál dostat se tam.

S kým ze spoluhráčů v národním týmu si nejvíc rozumíte?

Asi s Davidem Juráskem, Ondřejem Lingrem a Patriziem Stronatim, ale jinak jsme se samozřejmě bavili všichni. Přijali mě skvěle.

Když jste přijel na první reprezentační sraz, co vám řekl kouč Jaroslav Šilhavý?

Nějaké věci, které se týkaly začlenění do týmu. Pak se mnou mluvil i v průběhu srazu a říkal, že co se týká mé práce na tréninku, byli velmi příjemně překvapení. Že to od nováčka nečekali.

Nečekal jste vy, že dostanete šanci už v Polsku? Nebo aspoň od začátku zápasu s Moldavskem?

Spíš jsem v to tajně doufal, ale v Polsku na mě řada nepřišla, tak jsem to vzal s pokorou a věřil, že nějaká příležitost přijde potom proti Moldavcům. Když přišla, tak jsem ji vzal za pačesy.

Jaké byly oslavy českého postupu na Euro?

Dostali jsme postupová trička, něco si řekli v kabině, zařvali jsme si, dali si pár piv. A pak jsme byli na hotelu. Prostě jsme to oslavili.

Hned po zápase oznámil trenér Šilhavý, že u národního týmu končí. Vzalo vás to?

Já byl v týmu poprvé, asi jsem to neprožíval jako jiní kluci, kteří ho zažili déle. Samozřejmě, že když zvládnete takový zápas a trenér vám řekne tohle, je to nepříjemné. I když jsem tu byl krátce, nebylo mi to jedno. Takový je ale fotbalový život.

Jaká byla atmosféra v šatně?

Oznámil nám, že končí, ostatní členové realizáku si k tomu řekli své. Poděkovali nám, my jim zatleskali. A pak se šlo slavit.

Dostal jste hodně gratulací?

Zpráv jsem měl celkově moc, i z rodiště. Mamce psal třeba mládežnický trenér z Ústí Zdeněk Bechyně, z toho jsem byl taky trošku dojatý. Prožil jsem s ním kus kariéry, on byl člověk, který mi vždycky pomohl, vždy tu byl pro mě a vždy bude. Bylo to pro mě osobní.

Národní tým poznamenala aféra, Jakub Brabec, Vladimír Coufal a Jan Kuchta byli vyfoceni, jak se baví v nočním klubu v Olomouci. Váš komentář?

Raději bych to nekomentoval, jsem v národním týmu nový, ještě na to není vhodná doba.

Když teď odchází kouč Šilhavý, začínáte tak trochu od nuly. Budete muset přesvědčit i nového trenéra, že do národního týmu patříte.

Vždycky je to o výkonech v klubu. Pokud je budu podávat dobré, trenér o mě bude vědět. Je to jen o mých výkonech, o ničem jiném.