Hajzlík Chorý, mladý Hranáč, superman Šulc. Vsadí Hašek na plzeňskou vlnu?

A co třeba stoper Hranáč? Nemůže se zrovna on v revolučním období dostat do role, že bude rovnou bránit Cristiana Ronalda a další supermany z Portugalska?

Nový reprezentační trenér Ivan Hašek odcházel jako jeden z posledních ze zaplněné lóže plzeňského stadionu, kde se v neděli večer přihodila šokující věc. Nabroušená Plzeň vymazala úřadujícího mistra ze Sparty potupně 4:0.

Je jasné, že jeden výsledek neovlivní dlouhodobé reprezentační plány, nicméně proč by Hašek nemohl vsadit na neokoukané hráče?