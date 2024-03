Čeští fotbalisté odehrají generálku na ME se Severní Makedonií v Hradci Králové

Reprezentační A-tým se na vloni otevřeném novém stadionu v Hradci Králové pro 9300 diváků představí poprvé. V Malšovické aréně už v listopadu nastoupila v přípravě jednadvacítka a na konci října ženský národní tým. Zápasu proti Bosně a Hercegovině přihlíželo 7488 diváků, což je rekordní návštěva na domácí utkání ženské reprezentace.

„Místo je schváleno výkonným výborem na základě vnitřní diskuze i zájmu Hradce. Tady se protínáme. Pokud nenastane nějaké drama, což neočekávám, předpokládám, že to odehrajeme v Hradci. Jsme s tou volbou spokojeni,“ uvedl na tiskové konferenci předseda FAČR Petr Fousek.

V Hradci Králové měli problémy s hrací plochou a na přelomu února a března sáhli k částečné výměně trávníku. „Máme podepsáno memorandum o spolupráci mezi FAČR, městem a klubem. Jsme s tím, co se tam zatím (v rámci reprezentací) odehrálo, spokojeni. Teď (na konci března) tam bude klíčový zápas jednadvacítky v kvalifikaci (proti Islandu). Věřím, že se co týče problémů s trávníkem, je vše v pořádku. Koneckonců proběhla částečná výměna. Jsme s klubem v kontaktu. Ze strany města i klubu bude uděláno vše pro to, aby pro reprezentační utkání byly podmínky v pořádku,“ řekl Fousek.

Před generálkou proti Severní Makedonii ještě český tým odehraje přípravný zápas na soustředění v Rakousku, kam odcestuje 2. června. Přesnou lokalitu, kde se kemp uskuteční, i jméno soupeře FAČR teprve oznámí.

„Soupeř už je znám, ale dnes nás požádal, abychom to oznámili až příští týden. Čekalo se na soupeře, kde se bude samotný zápas hrát, abychom mohli potvrdit místo soustředění,“ uvedl mluvčí FAČR Petr Šedivý.

První letošní zápasy čekají reprezentaci na konci března. Nejprve 22. března nastoupí k přípravě v Norsku a o čtyři dny později přivítá Arménii. Obnovená premiéra na reprezentační lavičce čeká trenéra Ivana Haška, který nahradil Jaroslava Šilhavého. Národní celek už krátce vedl v roce 2009.