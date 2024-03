Na koho Hašek ukáže? Jak by měla vypadat sestava fotbalistů v Norsku

Když na začátku soustředění, jehož vrcholem jsou přípravná utkání v pátek v Norsku a v úterý doma s Arménií, přišla řeč na rozestavení a způsob hry, Haškův asistent Jaroslav Köstl reagoval: „Máme jasno, ale zároveň to budeme střídat.“

Podobně to bývalo za Haškovo předchůdce Jaroslava Šilhavého.

V posledních dvou letech svého celkem víc než pětiletého působení u národního mužstva si oblíbil rozestavení se třemi stopery, čtyřmi záložníky a třemi útočníky, které různě upravoval. Když však tým neuspěl, volil „konzervativní“ variantu čtyři pět jedna.

Páteční zápas v Norsku napoví, jaké rozestavení může Hašek preferovat a z kterých hráčů utvoří pevný základ.

Brankářskou jedničkou takřka jistě bude Jindřich Staněk, který po zranění lýtka odchytal za Slavii posledních pět utkání.

„Působí velmi jistě. Dozrává do věku, který je pro gólmany nejlepší. Věřím, že bude důležitou postavou,“ řekl o sedmadvacetiletém gólmanovi Köstl.

„Ale jsou tady taky dva mladí vlčáci s obrovskou perspektivou. Jeden z nich může být gólmanem číslo jedna na dlouhou dobu,“ zmínil Matěje Kováře s Vítězslavem Jarošem, kteří jsou o čtyři resp. pět let mladší než Staněk.

Do své první nominace v roli hlavního kouče reprezentace Hašek zařadil pět stoperů, takže lze očekávat, že do základní sestavy pošle tři z nich.

Sparťan Ladislav Krejčí a slávisté Tomáš Holeš s Davidem Zimou už nastupovali za předchozího kouče. Další slávista Tomáš Vlček a Robin Hranáč z Plzně jsou nováčky.

Na pozici krajních hráčů, obránců či wingbeků, jsou k dispozici David Douděra s Adamem Gabrielem na pravou stranu a Jaroslav Zelený s Davidem Juráskem na levou.

Pak je otázkou, jestli trenéři zvolí do sestavy tři středopolaře a dva útočníky. Nebo dva středopolaře, spíš defenzivně orientované, dva podhrotové hráče a jednoho útočníka.

„Bude záležet na rozestavení, které zvolíme. Ale chceme v akci vidět všechny hráče. Rozložíme síly s ohledem na jejich poslední vytížení v klubech. Někomu může vyhovovat jiný styl hry, někdo zase může být platnější v jiném rozestavení,“ přemítal Köstl.

Nelze pochybovat o tom, že v základní sestavě bude kapitán Tomáš Souček, v pondělí zvolen nejlepším českým fotbalistou za loňský rok. Z defenzivních středopolařů se pak nabízí Michal Sadílek.

Nad nimi by mohl tvořit hru a šance Antonín Barák, jenž se do národního mužstva vrátil po roce. Dalším adeptem by mohl být Ondřej Lingr nebo Lukáš Provod.

Na hrotu je pak jasný Patrik Schick, k němu se nabízí pohyblivý nováček Pavel Šulc, nebo Adam Hložek.

Pokud by Hašek zvolil rozestavení jen na dva středopolaře a dva podhrotové hráče a útočníka, vedle Součka by asi i tak zůstal Sadílek. Hroťáka Schicka by pak podporovali z pozice pod ním dva hráči. Na výběr má kouč spoustu možností: Matěj Jurásek, Lingr, Šulc či Hložek.

Mojmír Chytil a Tomáš Chorý jsou klasičtí hrotoví útočníci, kteří jsou přímou náhradou za Schicka. Případně by mohli nastupovat vedle něj a těžit z podpory pětičlenné zálohy.

„Hráči znají naše představy. Víme o datech z klubů, bavíme se o tom, jak se hráči cítí, co mají za sebou. Zátěž musíme dávkovat,“ vypočítával Köstl.

Každopádně kouč chce nasadit sestavu, která zápas v Norsku vyhraje. „Nikdo nás nebude hodnotit podle toho, jak budeme týden trénovat, ale podle výsledků,“ zdůraznil Köstl.