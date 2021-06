Poprvé od války. Jak se Chorvati na Euru 1996 dočkali, ale šanci protaktizovali

Byl první od chvíle, kdy se šachovnicové dresy Chorvatska dostaly na velký turnaj. Za pár dní na ty samé dresy narazí Češi.

Náhradník Vlaovič, jehož akci u vlastního pokutového území rozjel flegmatik Asanovič, trefil vítězství 1:0 nad Tureckem. Na závěr svého sprintu udělal Vlaovič kličku brankáři Rüstümu a bylo. Stadion v Nottinghamu viděl velkolepý počin.

Pozor, Chorvati po šílené válce v Jugoslávii nejeli na šampionát vyklepaní a s úmyslem neudělat si ostudu. Oni chtěli titul!

„Měli se o co opírat. Národní mužstvo fungovalo už od listopadu 1990, kdy i přes zákaz Jugoslávského fotbalového svazu v Záhřebu nastoupilo proti Američanům a zvítězilo 2:1. Tenhle přátelský zápas je považován za oficiální a vůbec první v novější historii země,“ připomíná novinář Miroslav Střeleček, expert na chorvatský fotbal.

Mimochodem, nezávislost vyhlásilo Chorvatsko až 25. června 1991.

Do struktur FIFA a UEFA byli fotbalisté od Jadranu přijati v letech 1992 a 93, tehdy však ještě byla třetina území mladé republiky okupována Srby, tudíž Chorvatům unikla kvalifikace o mistrovství světa 1994.

Chorvatští fotbalisté před čtvrtfinále Eura 1996 s Německem. Horní řada, zleva: Aljoša Asanovič, Nikola Jerkan, Slaven Bilič, Igor Štimac, Dražen Ladič, Zvonimir Boban. Dolní řada: Nikola Jurčevič, Goran Vlaovič, Davor Šuker, Robert Jarni, Mario Stanič.

A pak tu byla Anglie o dva roky později: Davor Šuker (Sevilla), Robert Prosinečki (Barcelona), Zvonimir Boban (AC Milán), Alen Bokšič (Lazio Řím). Dresy, které tvoří červené a bílé kostky, si věřily. A reprezentační přezdívka Vatreni (lze přeložit jako Ohniví) se skloňovala ze všech stran. Do Anglie prý dorazili evropští Brazilci.



První zápas s Tureckem (hrálo se 11. června) to ovšem byla docela bída. Až Vlaovič, tehdy útočník italské Padovy, to s devatenáctkou na zádech rozčísnul. „Vyrazil jsem z půlky hřiště jako blázen, předběhl tureckého obránce a dal nejdražší gól kariéry. Po těžké operaci mozku a skvělém jaru v Padově první gól za Chorvatsko ve velké soutěži. Vítězný, historický!“ popsal nedávno Vlaovič pro list 24sata.

Druhý mač proti Dánům vyšel Chorvatům mnohem lépe. Byla to místy až exhibice - 3:0.

Chorvatský fotbalista Zvonimir Boban ve čtvrtfinále Eura 1996 uniká Němci Fredimu Bobicovi.

A teď bacha: třetí kapitola byla v podstatě věnována Portugalcům. Chorvati totiž nastoupili ve velmi kombinované sestavě, což vypadalo jako šetření hlavních opor pro čtvrtfinále. Anebo charismatický Miroslav Blaževič, v Chorvatsku dodnes nazývaný Trenér všech trenérů, nechtěl vyhrát skupinu? „Já nechci na Čechy. Dejte mi Němce, ať je roznesu,“ svěřil se před zápasem, který skončil porážkou 0:3.

Jenomže Němce posléze neroznesl a kritiky si užil až běda. Svalnaté řeči mu novináři omlátili o hlavu.

Český tým pro Blaževiče buď nebyl dost atraktivní, anebo se do hry vložil tehdejší chorvatský prezident Tudjman, jenž se až do své smrti v roce 1999 snažil vrtat do národního týmu. Popravdě, s Blaževičem se vždycky družil a vyřadit Německo, to by pro něj byla reklama jako hrom.

Nebyla.

Čtvrtfinále v roce 1996 dodnes platí pro Chorvaty za první z tragických zápasů na evropských šampionátech.

Švédský sudí Leif Sundell, hlavní arbitr čtvrtfinále Eura 1996 mezi Chorvaty a Německem.

Kolega Střeleček to komentuje po svém: „Po švédském rozhodčím Sundellovi by házeli dřevem a kamením, jak se u Jadranu říká. Byl to masakr. Všechny důležité Sundellovy verdikty byly špatné, snad i tendenční. Už ve dvacáté minutě nevyloučil Klinsmanna, který zápasnickým chvatem složil pronikajícího Vlaoviče. Zato pískl Němcům penaltu, když balon trefil Nikolu Jerkana na hranici trestného území do ruky, která byla u těla.“



Chorvati ještě dokázali vyrovnat: legendární útočník Šuker sám na gólmana Köpkeho špunty kopačky zaroloval balon, načež ho poslal do prázdné brány. Nářek v chorvatském tisku ovšem pokračoval: „Byli jsme lepší, měli Němce na lopatě, ovšem Sundell se postaral, aby se tak nestalo. Sammer dal vítězný gól po faulu na Jerkana a rozhodčí div nejásal s Němci.“

Chorvatsko tehdy vážně hrálo výborně, nicméně fanoušci vyčítali Blaževičovi, že kvůli neuváženým kalkulacím prokoučoval poslední zápas ve skupině. Chtěl se vyhnout Čechům, dostal Němce. Fanoušci žádali jeho hlavu, ale nedočkali se. Trenéra vytáhl z bryndy prezident Tudjman.

A dva roky poté skončily šachovnicové dresy bronzové na mistrovství světa. Abychom nezapomněli, ve čtvrtfinále tam rozdrtily právě Němce. Jeden z gólů vstřelil i Goran Vlaovič, který Chorvaty na první mezinárodní podnik uvedl.