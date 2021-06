Česká hloupost, chorvatská chytrost a špatné kopačky. Fotbalisty naštval gól

Byla to drobná nepozornost. Možná lehké podcenění situace před rozehrávkou soupeřovy standardky.

„Je to škoda, měl jsem si stoupnout před balon,“ litoval útočník Patrik Schick.

Chorvatský fotbalista Ivan Perišič se pokouší dostat přes českého beka Vladimíra Coufala.

Češi díky střelci šampionátu vyhráli poločas, ale po pár vteřinách druhé půle inkasovali na 1:1. Faulem zastavili akci soupeře, který rychle rozehrál a skóroval.

„Nechali jsme je, nestoupli jsme si před míč, nezavřeli jsme jim to a Perišič nám tam vyplaval. Jejich chytrost, naše hloupost,“ poznamenal obránce Vladimír Coufal.

Má to zafixovaný snad každý fotbalista. Když mužstvo zastaví akci taktickým faulem, přeruší hru a obrana ještě není zformovaná, musí někdo zabránit rychlé a překvapivé rozehrávce soupeře. Pokud to neudělá, většinou je z toho velké nebezpečí, šance či gól.

A Češi to ve 47. minutě pátečního utkání v Glasgow neudělali. A neudělali to ani krátce před Eurem v generálce proti Albánii, kterou však doma v Praze porazili 3:1.

„Bylo to podobné. Uděláme faul a oni rychle rozehrají. Ve vápně to bylo už jeden na jednoho a pak už to Vláďa Coufal měl těžké,“ líčil gólman Vaclík.

„Zase jsme nebyli koncentrovaní. Soupeř rychle rozehrál standardku a Perišič to trefil. Ta branka být nemusela,“ káral mužstvo trenér Jaroslav Šilhavý.

„Zbytečná chyba. Už jednu facku jsme dostali s Albánií. Teď druhou. Věřím, že se to příště už nestane a budeme si dávat pozor,“ prohlásil záložník Lukáš Masopust.

„Příště by to mohl být už větší problém,“ varoval gólman Vaclík.

Chorvaté poslali míč skrz zkoprnělé Čechy, Perišič si ho z levé strany navedl do středu vápna, vyhnul se Coufalovi a tvrdě vypálil.

„Nepřekvapil mě, ale čistě mě propálil. Vzal si to na střed, udělal to dobře a ještě měl štěstí, že na poslední chvíli míč přede mnou uhnul,“ popisoval Vaclík.

Chorvatskému záložníkovi pomohlo, že při kličce Coufal uklouzl. Český bek se zapřel a pravá noha mu sjela po trávníku. Perišič pak mohl svůj manévr kolem obránce dokonat snadněji.

Coufal si následně kopačky přezouval. „Kopačky hráčům nekontroluju, musí vědět oni, co si obují, jestli kolíky, lisovky, něco mezi. Budeme se o tom bavit. Tím, že si je nechal donést a vyměnit, zjistil, že zvolil špatně,“ podotkl trenér Šilhavý.

Chorvatské mužstvo díky včasnému vyrovnání vyrostlo, hrálo mnohem líp než v první půli. Mělo i možnosti na vítězství.

„Jsme dost zkušení, abychom se i v takových situacích, kdy soupeř tlačí, drželi plánu. Byli jsme klidní. Bylo vidět, že jim nevoní, když jsme hodně běhali a presovali je,“ zdůraznil Coufal.

Remíza přiblížila Čechy osmifinále. Před závěrečným duelem proti Anglii vědí, že v tabulce neskončí hůř než třetí. A se čtyřmi body by neměli chybět mezi postupujícími ze třetích příček.