Schick: Cítil jsem ve vzduchu gól, tak jsem si míč vzal. Věřil jsem si

Pětadvacetiletý útočník byl znovu hrdinou národního týmu.

Ačkoli ve vzdušném souboji v závěru první půle dostal ve vápně od chorvatského stopera Dejana Lovrena loktem a z nosu mu crčela krev, po rychlém ošetření se hnal k pokutovému kopu. Suverénně proměnil.

Když pak po druhém zápase české reprezentace přišel před kameru České televize, přiznal: „Teď se necítím nic moc.“

„Ale chci dávat góly.“



Po ráně od Lovrena jste zůstal ležet, tekla vám krev. Věděl jste hned, že to bude na penaltu?

To úplně ne, byl jsem celkem otřesený. Myslel jsem si, že jsem loktem dostal, tak jsem doufal, že to VAR uvidí. Ale jistý jsem si nebyl.

Zahrávat pokutový kop jste chtěl okamžitě, že?

Cítil jsem gól ve vzduchu, tak jsem si míč vzal, protože jsem si věřil. Tekla mi krev, ale úplně mimo jsem nebyl, nebyl jsem knockoutovaný. Bylo to v pohodě.

V čem zranění bylo nepříjemné?

Měl jsem tampóny v nose, nedýchalo se mi během utkání dobře, ale takový je fotbal. Šlo to zvládnout, nějak jsem se s tím popral.

Není neobvyklé, že jste jako faulovaný šel na penaltu, navíc se zraněním?

Jsem útočník a chci dávat branky. Chtěl jsem jít, protože jsem si věřil. Když mi to tam padá, tak proč to nevyužít.

Překvapilo vás, jak hráli Chorvaté? Hlavně v prvním poločase zaostávali.

Popravdě jsem čekal od nich trochu víc. Na to, v jakých klubech hrají a jakou mají kvalitu... Bylo znát, že jsou techničtí, ale my jsme perfektně bojovali, snažili jsme se odříznout Modriče, aby neměl tolik balonů. Moc šancí Chorvaté neměli. U inkasovaného gólu jsem si asi mohl stoupnout rychleji před balón, ale to už nevrátím. Bod bereme.