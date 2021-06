Mám velkou radost, remíza je cenná, řekl trenér fotbalistů Šilhavý

„Samozřejmě máme velkou radost. Remíza s tak silným soupeřem je cenná. Bod bereme a myslím, že i hra byla vcelku vyrovnaná,“ řekl Šilhavý.

„Možná měli Chorvaté ve druhé půli větší kvalitu v útočných akcích. Co mě mrzí, je inkasovaná branka. Zase jsme nebyli koncentrovaní. Soupeř rychle rozehrál standardku a Perišič to trefil. Ta branka být nemusela,“ litoval.

Zpravodajství Chorvatsko vs. Česko 1:1

To nemusela, kdyby Vladimír Coufal nepodklouzl. Kdy jste pochopil, že si obul špatné kopačky?

Kopačky hráčům nekontroluju, oni musí vědět, jestli si dát kolíky, lisovky nebo něco mezi. Ale budeme se o tom bavit. Vláďa zjistil, že zvolil špatně. Nechal si donést jiné a přezul se.

Ale výkon to byl od vašeho týmu opravdu parádní. Věříte, že o postup do osmifinále nepřijdete. Čtyři body by mohly stačit?

V kabině jsme se radovali, nicméně všichni vnímáme, že matematika není jistá. Věřím tomu, že už před posledním zápasem s Anglií budeme jistotu mít. Moc bychom si to přáli.

Nepřekvapilo vás, jak dobře jste se proti Chorvatům drželi? Na držení míče to bylo fifty fifty.

Abych se přiznal, trošku mě to překvapilo. Očekávali jsme, že budou víc kombinovat, postavili ofenzivní sestavu, potřebovali vyhrát. Místo toho nechali kombinovat nás. Možná kdybychom byli odvážnější v koncovce a kolem vápna... Něco jsme měli řešit lépe. Ale ve druhém poločase jsem si byl vědom toho, že Chorvatsko je kvalitnější a nebezpečnější. Z toho pohledu je remíza asi spravedlivá.

Remíza, ke které zase gólem pomohl Patrik Schick. Nebál jste se, když otřesený šel na penaltu?

Říkává se, že faulovaný hráč by na penaltu jít neměl, ale výjimka asi potvrzuje pravidlo. Viděl jsem, že je odhodlaný. I spoluhráči hned křičeli, ať kustodi přinesou čistý dres. V tu chvíli jsem věřil, že to vezme na sebe a promění.

Nepřipomínají vám jeho výkony legendární jízdu Milana Baroše na Euru 2004? Tam jste ji sledoval jako asistent.

Patrik je skvělý útočník, který umí dávat góly. My věříme, že pokud se postoupí, on nás požene dál. Bary byl samozřejmě taky skvělý útočník, skvělý střelec. Nejlepší střelec v Portugalsku. Přál bych si, aby to vyšlo i Páťovi tady.

Po Skotsku jste udělal jedinou změnu v sestavě. Povedla se, souhlasíte?

Myslím, že Alex Král tentokrát do zápasu vstoupil jako náhradník dobře. A Tomášovi Holešovi se zase zadařilo od začátku. Proti Skotsku to bylo opačně, tak jsme zkusili změnu. Ale pořád je to týmová práce.

Měl Holeš za úkol pohlídat hvězdného Modriče?

Ano, Modrič hrál hodně hluboko, bral si míče zezadu a rozehrával, zakládal útoky. Holi tam byl i z toho důvodu, aby plnil roli šestky a doplňoval se s Tomášem Součkem. Nejenže dobře bránil, ale podílel se na výstavbě útoků, takže spokojenost.