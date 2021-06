Jako by se jim nechtělo běhat. Překvapení Češi: Od Chorvatů jsme čekali víc

„Na to, v jakých klubech Chorvati hrají a jakou mají individuální kvalitu, tak mě celkem zklamali,“ krčil rameny v televizním rozhovoru Patrik Schick. Opět jediný český střelec.

Luka Modrič - Real Madrid.

Mateo Kovačič - Chelsea.

Šime Vrsaljko - Atlético Madrid.

Ivan Perišič - Inter Milán.

Ante Rebič - AC Milán.

„Snad půlka z jejich mančaftu letos něco vyhrála, ale my jsme byli kompaktní a hlavně do defenzivy odvedli kluci kus dobré práce,“ chválil borce před sebou gólman Tomáš Vaclík.



Remíza 1:1 dává českému týmu více než slušnou naději na osmifinále. Postup, před Eurem hlavní cíl, už je takřka jistý!

„Chorvaty nechci shazovat, ale čekali jsme o něco těžší zápas,“ připojil se k hodnocení spoluhráčů také Tomáš Kalas. „Těžko se mi srovnávají se Skoty, oba týmy hrají jiným stylem, Skotové jsou fyzičtější, takže i proto bylo první utkání asi náročnější,“ pokračoval český stoper.

Ne, že by snad druhý duel skupiny proti Chorvatsku náročný nebyl.

Ale rozdíl proti úvodnímu duelu Eura byl očividný.

Chybělo burácející publikum, které by hráče nahecovalo, Chorvati měli problém se zrychlením hry, často přihrávali dozadu, do stran, scházela přímočarost. V nasazení se s pondělním soupeřem Česka vůbec nemohli srovnávat. Prostě jak říkal Masopust: „Jako by se jim nechtělo běhat.“

„Jen škoda, že jsme nevytěžili víc z první půlky. Myslím, že jsme na to měli. Po přestávce už jsme nebyli tak dominantní, rychle jsme inkasovali a z naší strany to byl hlavně boj,“ pokračoval slávistický záložník.



Češi zejména v úvodu častěji drželi balon, kombinovali. Přednosti, které měly podle předzápasových prognóz zdobit spíš jejich soupeře, převzali.

„Možná, že kdybychom byli odvážnější v koncovce a kolem vápna...,“ mrzelo trenéra Jaroslava Šilhavého poločasový stav 1:0. „Vždyť kdybychom po půli vedli dva nebo tři nula, nikdo by nemohl nic říct,“ prohlásil Kalas.



Jenže kromě penaltového gólu Patrika Schicka žádnou další branku Češi nepřidali. A ihned po pauze pykali za nekoncentrovanost při rychle rozehrané standardce soupeře.

Přesto je pro ně remíza velmi důležitá.

„A po průběhu druhé půle vlastně i spravedlivá,“ uznali.