ONLINE: Ukrajina - Anglie, vítěz vyzve Dány, poprvé na Euru hraje Sancho

První semifinálovou dvojicí je Itálie - Španělsko. Komu se postaví Dánové?

Ukrajinci se na velkém turnaji dostali mezi nejlepších osm poprvé v historii. Osmifinále proti Švédsku zlomil v poslední minutě prodloužení Arťom Dovbyk po centru tahouna Olexandra Zinčenka, který dal v utkání i gól.

Do play off se dostali s odřenýma ušima z úplně posledního možného místa. Ve skupině C skončili třetí za Nizozemskem a Rakouskem, tři body za výhru proti Severní Makedonii a skóre 4:5 k těsnému postupu stačilo.

Anglie je jedním z favoritů turnaje. Výběr Garetha Southgatea z turnaje vyprovodil vítězstvím 2:0 Německo. Ovládl skupinu D, v níž zvítězil nad Chorvatskem i Českem. Do semifinále by se rád dostal po pětadvaceti letech. K tomu by měl pomoci křídelník Jadon Sancho, který na šampionátu nastupuje poprvé.