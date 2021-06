Postup fotbalistů je blízko. Minule stačily tři body a vyrovnané skóre

Nemuseli vyhrát ani jeden zápas, přesto se portugalští fotbalisténa minulém mistrovství Evropy v roce 2016 pohodlně vešli mezi postupující do osmifinále.

Severní Irsko do vyřazovací části proklouzlo po dvou porážkách, stačilo mu jediné vítězství.

Postačovalo získat tři body a nemít záporné skóre.

Tabulka týmů ze třetích míst na Euro 2016 Tým Z V R P S B 1. Slovensko 3 1 1 1 3:3 4 2. Irsko 3 1 1 1 2:4 4 3. Portugalsko 3 0 3 0 4:4 3 4. Severní Irsko 3 1 0 2 2:2 3 5. Turecko 3 1 0 2 2:4 3 6. Albánie 3 1 0 2 1:3 3

Pohled do minulosti ukazuje, jak blízko postupu do play off je české národní mužstvo už po svém úvodním zápase, v němž v pondělí v Glasgow porazilo domácí Skoty 2:0.

„Byl to zápas o všechno, to jsme věděli. A je nepříjemné, že vyšel hned na úvod,“ poznamenal záložník Tomáš Souček. „Ale zvládli jsme to. Výhra dva nula má velkou cenu. Udělali jsme první krok.“

Do osmifinále šampionátu z každé ze šesti čtyřčlenných skupin postupují první dva a čtyři nejlepší týmy ze třetích míst čili šestnáct ze čtyřiadvaceti účastníků turnaje.

Poprvé se tento formát Eura hrál v roce 2016 ve Francii. Jistotu postupu do osmifinále ze třetích míst měla mužstva, která v základní skupině získala čtyři body. Slovensko a Irsko měly jednu výhru, jednu remízu a jednu porážku.

Zbývající čtyři týmy na třetích místech vybojovaly po třech bodech. Turecko, které ve skupině odsunulo na poslední pozici Čechy, s Albánií však měly záporné skóre. Proto dál šlo Portugalsko a Severní Irsko.

„Ptali jste se mě, jestli bude utkání se Skotskem klíčové. Ano, bylo, ale ještě není nic hotovo. Postoupit se dá i se třemi body, ale myslím si, že to stačit nemusí. Čekají nás ještě dva velice těžcí soupeři, favorité skupiny. Výsledek se Skotskem je skvělý, ale ještě alespoň bod potřebujeme,“ přemítal Šilhavý.

Česko může mít jistotu už v pátek, kdy od 18.00 hraje v Glasgow s Chorvaty. Bod zajistí, že ve skupině skončí nejhůř na třetím místě. A podle předchozích zkušeností z Francie jsou čtyři body i vstupenkou do osmifinále.

Chorvaté jsou sice vicemistři světa z roku 2018, ale od té doby jejich výkonnost klesá a jejich úvodní zápas na šampionátu proti Anglii ukázal, že se s formou zrovna nepotkali.

„První zápas vám ukáže cestu, jakou půjdete. Dal nám nejen tři důležité body, ale i sebevědomí. A příště proti Chorvatsku už to může být finální duel ve skupině. Že rozhodne o postupu,“ poznamenal kapitán Vladimír Darida.

„My máme tři body, Chorvati proti nám hrají o všechno. Když budeme bodovat, tak jsme skoro už tam. Pevně věřím, že to tak bude,“ podotkl obránce Jan Bořil.