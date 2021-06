Neskutečný, úchvatný, dechberoucí. Fotbalový svět se klaní gólu Schicka

Patrik Schick znovu udeřil a umlčel hlasité fanoušky v Hampden Parku.

„Sedím tady a jsem úplně rozčarovaný. Ale musím Schickovi zatleskat. Neskutečný gól, takový jsem už dlouho neviděl,“ komentoval to pro skotskou verzi BBC Neil McCann, někdejší skotský útočník.

Známky Jak se vám líbil výkon českých fotbalistů

„David Marshall byl daleko z brány. A jak tak stojíte, měl byste se rychleji dostat zpátky. Nicméně zakončení Patrika Schicka bylo brilantní. Každopádně se musím ptát, proč je tak daleko z brány, když Skotsko tuhle variantu hry s brankářem jako obráncem nepoužívá,“ kroutil hlavou Pat Nevin, bývalý skotský záložník.

Podle oficiálních statistik Schick střílel z 45,5 metrů. Od roku 1980 nepadl na mistrovství Evropy gól z větší dálky. „Neuvěřitelné,“ píšou statistici z Opta.

„Ten gól byl Schick,“ napsal někdejší anglický útočník Gary Lineker, kterého na twitteru sleduje na osm milionů uživatelů.

A podobně se vyjadřují i další experti či fanoušci. „Neskutečný, úchvatný, dechberoucí. Soutěž o gól šampionátu je vyřešená.“

„Ten gól, to je pohádka. Už se nikdo nemusí snažit o gól šampionátu, ten je jasný,“ řekl český záložník Tomáš Souček v rozhovoru pro Českou televizi.

Schick byl jasně nejlepším českým hráčem v poli. On a brankář Tomáš Vaclík, který zlikvidoval tři čtyři vyložené šance soupeře, se zasloužili o to, že Česko do šampionátu parádně odstartovalo.

„Už během zápasu jsem si všimnul, že brankář bývá vysoko. Když se ke mně míč odrazil, periferně jsem se podíval a zkusil to,“ líčil Schick v televizním rozhovoru.



Pětadvacetiletý útočník je pro národní mužstvo naprosto klíčovým hráčem. V posledních devíti zápasech, kdy nastoupil za reprezentaci v základní sestavě, zařídil deset branek. Osm jich dal a na dvě přihrál.

Proti Skotsku dal dva góly a měl další tři nebezpečné střely, hattricku byl hodně blízko.

Po Milanu Barošovi se stal druhým českým hráčem, který dal dvě branky v jednom utkání mistrovství Evropy. Barošovi se to povedlo na Euru 2004 ve čtvrtfinále proti Dánsku.