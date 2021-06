Chyť něco, slyšel Vaclík před utkáním. Pak ho zahrnula chvála. Byl jako zeď

Vaclík společně se střelcem obou branek Patrikem Schickem byl jedním z hrdinů úvodního utkání národního mužstva na mistrovství Evropy. Po utkání v Glasgow ho spoluhráči i trenér chválou jen zahrnuli.

Jsem za něj moc rád, protože mu lidi nevěřili, když v Seville nechytal. Potvrdil, jak kvalitní gólman to je. Obránce Vladimír Coufal o výkonu brankáře Vaclíka

„Váca byl vynikající. Podržel nás. Co prošlo, to chytil. Byl skvělý, ale i obrana zahrála dobře,“ prohlásil trenér Jaroslav Šilhavý.

„Jeho výkon ani nemá cenu komentovat. Byl jistý, chytil dvě tři loženky, uklidnil nás. Vždycky je dobré vědět, že když uděláte chybu, že máte za sebou zeď. Jsem za něj moc rád, protože mu lidi nevěřili, když v Seville nechytal. Potvrdil, jak kvalitní gólman to je,“ zdůraznil Coufal na tiskové konferenci s českými novináři.

„Když za sebou nemáte gólmana, který něco chytí, tak na velkém turnaji nemáte šanci uspět. Tomáš nás podržel, chytil dvě tři tutovky,“ poznamenal krajní záložník Jakub Jankto.

Dvaatřicetiletý gólman ještě do sobotního odpoledně jistě nevěděl, jestli bude na Euru jedničkou. Trenéři se rozhodovali mezi ním a Jiřím Pavlenkou. Ten však z kádru kvůli zranění zad dva dny před pondělním duelem ve Skotsku vypadl.

„Bohužel pro Pavlase se to takhle vyjasnilo. Těžko se mi to hodnotí, když tady není. Prostě se to takhle vyvinulo. Jsem rád, že jsem mohl nastoupit. Udělal jsem maximum, abychom uspěli,“ řekl Vaclík skromně po vítězství v rozhovoru pro Českou televizi.

V prvním poločase čelil nájezdu kapitána Andy Robertsona, který na něj z levé strany běžel takřka sám. „Propadl nám tam míč ve středu pole, snažil jsem se ho ustát. Naštěstí vystřelil tak, že jsem na míč dosáhl.“

Víc práce měl v druhém poločase. Jednou mu pomohlo břevno, dvakrát zasáhl proti Dykesovi. Poprvé mu skočil pod nohy, byl včas na zemi. Podruhé skvěle reagoval proti jeho ráně zblízka.

„Překvapil mě, že střílel z první. Byl tam sám, já byl v pohybu. Dal to tak, že jsem to stihl vykopnout,“ líčil Vaclík.

Je to pro něj druhé mistrovství Evropy, v roce 2016 ve Francii se však přes Petra Čecha do brány nedostal. Když po turnaji česká legenda reprezentační kariéru ukončila, Vaclík převzal jeho roli jedničky. A plnil ji dobře.

Jenže když v uplynulém ročníku v klubu odchytal jen osm zápasů, na jeho místo se tlačil Pavlenka. Pondělní souboj se Skotskem ukázal, že by trenéři vybrali dobře, i kdyby se jeho konkurent nezranil.

„Pro spoustu z nás to byl první zápas na Euru. Jsem rád, že to dobře dopadlo a že máme tři body. Všichni jsme věděli, jak je vstup do takového turnaje důležitý,“ podotkl gólman.

Už jen výkonem proti Skotsku si řekl o krásné angažmá, v Seville mu totiž skončila smlouva a nový klub zatím nemá.

„Velmi důležitá nula, podal výborný výkon,“ řekl k Vaclíkovi kapitán Vladimír Darida.