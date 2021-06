Vyberte nejkrásnější gól z české hitparády. Byl to ten Schickův?

Když skotský gólman Marshall zoufale máchl rukama a zamotal se do sítě, možná vás to taky napadlo: Páni, dal vůbec fotbalový národní tým někdy na Euru hezčí gól než ten, kterým pondělní zápas ozdobil Patrik Schick? To těžko! Nebo přece jen?