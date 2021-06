Hororový vstup, píší ve Skotsku. Nad českou výhrou běduje i chorvatský tisk

Skotská média označila prohru domácího týmu v Glasgow za hororový vstup do mistrovství Evropy. V Chorvatsku noviny konstatují, že výhra Čechů není dobrá zpráva pro tamní reprezentaci.

„Třiadvacet let čekání. Ale stačilo méně než 90 minut, aby se naděje změnila v horor,“ uvedl skotský deník Daily Record ve svém internetovém vydání. „Měli jsme sen, ale všechny naše noční můry se na stadionu Hampden zhmotnily, když se Skotsko nevrátilo na velký turnaj s vítězným křikem, ale s fňukáním,“ přidal list The Herald na webu.

Českému týmu zařídila vítězný vstup do skupiny D, kde jsou ještě Anglie a Chorvatsko, největší ofenzivní zbraň Schick. Útočník Leverkusenu se nejprve trefil ve 42. minutě a pojistku přidal v 52. minutě po nevídané ráně, jejíž záběry obletěly svět.

„Pohotovou hlavičkou otevřel skóre krátce před pauzou, ale jeho druhý gól, znamenitý padesátimetrový lob přes skotského brankáře Davida Marshalla, bude soutěžit o nejhezčí trefu turnaje,“ vyzdvihl deník The Scotsman.

„Schickova bomba domácí uzemnila. Český útočník si zaslouží velké uznání, jak rychle vyhodnotil situaci. Jeho drzý pokus z 50 metrů se točil vzduchem a zapadl za Marshalla do sítě. Skotové si mohli jenom povzdechnout, že takovému gólu šlo předejít,“ konstatoval The Herald.

Média se shodla, že skotská reprezentace si výrazně zkomplikovala situaci a dostala se pod tlak před pátečním zápasem s ostrovským rivalem Anglií, která má tři body po vítězství 1:0 nad Chorvatskem.

„Šance Skotska na postup do vyřazovací fáze už po prvním zápase visí na vlásku,“ napsal Daily Record. „Byl to příběh frustrace. Naše zahozené šance spolu se špatnými rozhodnutími v klíčových chvílích. Sen ještě úplně neumřel, ale Skotsko si to občas dokáže pěkně zkomplikovat,“ dodal The Herald.

Chorvatský tisk: Vítězství Čechů není dobrá zpráva

Výhra českých nad Skotskem nevzbudila žádné nadšení ani v Chorvatsku, jehož výběr bude v pátek dalším soupeřem svěřenců Jaroslava Šilhavého.

„Vítězství Čechů není dobrá zpráva pro Chorvaty,“ komentoval výsledek utkání záhřebský deník Jutarnji list, podle kterého jsou nyní čeští reprezentanti před pátečním zápasem s chorvatskými vicemistry světa plni adrenalinu a nejspíš věří, že v něm mohou znovu překvapit. „Nebudeme to mít s rozjetými Čechy po jejich vítězství vůbec lehké,“ míní list. Chorvatský tým začal ve skupině D nedělní porážkou 0:1 s Anglií.

„Česká obrana nebyla příliš jistá, kromě Schicka se ale ve velké formě ukázal i brankář Vaclík, který předvedl několik povedených zákroků,“ píše chorvatský deník, podle kterého se v dobrém světle předvedli i Tomáš Souček a Vladimír Coufal. Hlavně ale vyzdvihl druhou branku Patrika Schicka, která má velkou šanci vstoupit do historie podobně jako před 45 lety „dloubák“ Antonína Panenky.