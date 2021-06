Pořád trénoval kličky a parádičky. Máma Schicková o důvěře i radách od klandru

Masivní dřevěný stůl zdobí váza s tulipány a ovocný dort se želatinou, jen se do něj zakousnout! „Dejte si,“ pobízí Iveta Schicková a zapíná kávovar. Patrik Schick, její syn a fotbalový reprezentant, prý na sladké moc není, přestože jeho rodiče se věnují cukrařině. Ale stačí jen pootočit hlavou a za sklem se před vámi zazelená trávník s fotbalovou brankou. Právě tam byl malý Páťa ve svém živlu.

„Nic jiného než fotbalový míč ho nezajímalo. Nechtěl být kosmonautem ani popelářem, vždy tvrdil: Budu fotbalista! Jenomže to říká plno kluků. Jakou ale on měl v sobě chuť a houževnatost se něco nového učit. Myslím, že když má dítě na něco talent, ať už je to hudba či sport, projeví se to velmi brzy,” míní Iveta Schicková.

Na zahradě Patrik neustále trénoval různé kličky a parádičky s balonem. Zidanovka, zeměkoule, nožičky! Ťuk, ťuk, pravá, levá... Měl nějaký dětský idol? „Angličana Davida Beckhama. Často nosil jeho dres a četl o něm i knížku, kde psali, že zvládl tisíc nožiček. Tak trénoval dlouhé dny a hodiny, aby to také zvládl.“