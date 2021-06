Schick? Bude zase čtrnáct dní slavný, smál se Jankto. A teď pokus o postup

Reprezentační záložník připomněl neuvěřitelný kousek, kterým se svérázný Švéd blýskl v roce 2012 proti Anglii.

Ze zhruba pětadvaceti, třiceti metrů zády k bráně se Ibrahimovic vyšvihl do vzduchu a vystřihl náramné nůžky. Tenkrát ve vítězné přípravě (4:2) vstřelil všechny čtyři góly svého týmu a ten fenomenální jako poslední.

I Schickův majstrštyk z pětačtyřiceti metrů obletěl zeměkouli. Mnozí mají jasno, že byť je Euro 2020 (chcete-li 2021) teprve na začátku, postaral se český střelec o nejhezčí trefu turnaje.

PROGRAM fotbalového Eura 2021

„Byl to fakt nádherný gól, paráda, pecka,“ uznale vyprávěl Jankto, který si v této souvislosti vybavil také fantastický volej Dejana Stankoviče v utkání Interu se Schalke. „Schicky teď bude zase na čtrnáct dní slavnej,“ rozesmál se. „Ale moc mu to přeju.“

Jaké to kromě Schickových zásahů bylo utkání?

Jsme stoprocentně moc rádi za vítězství, bylo kolem toho utkání velké haló a měli jsme víc motivací, proč vyhrát. Bylo to jedno z nejtěžších utkání, co jsme kdy hráli. Pro dost z nás šlo o premiéru na takovém turnaji, bylo to na horké skotské půdě, prvních pět, deset minut do nás šlapali.

Ten úvod byl hodně tvrdý, viďte?

Ale nic závratného nebo surového. Bylo to tvrdé, o úroveň výš než obvykle. Ale takhle se hraje ve Skotsku, v celé Británii. O to jsme radši za vítězství, za dva góly. Skóre může rozhodovat.

Postupně jste se dostali víc a víc na balon.

A uklidnili se. Měli jsme jednu, dvě šance, pak dal Schicky skvělou hlavičku po skvělém centru. Myslím, že druhá půle musela být pro diváka velice dobrá, my i Skoti měli šance, hrálo se nahoru dolů, otevřený mač.

Co jste myslel tou motivací?

Úplně bych to nerozváděl, ale všichni víme, co se řešilo, víme, o čem mluvím.

Máte toho dost odehráno v italské lize, ale přesto, dolehla na vás před premiérou na Euru nervozita? Došlo vám, že se jste takřka pod drobnohledem celé republiky?

Bylo to něco jiného. Zápasů v Serii A mám hodně, ale tohle je specifický turnaj, hrajete za vaši zemi. Toho si vždycky vážím nejvíc a vždycky budu. Nechci říkat, že Serie A je míň důležitá, ale když hrajete za vlastní zem a vážíte si jí, cítíte to o něco víc. Jsem rád, že tu můžu být, že jsme vyhráli. Že se můžeme pokusit o postup a pokračovat turnajem. Může nám to pomoci i psychicky. Po Itálii (0:4) lidi říkali, že nemáme šanci, my ukázali, že ji máme. Musíme si věřit. Umíme hrát, nesmíme se nechat zviklat jedním nepovedeným přípravným utkáním proti Itálii. V Itálii - to je pro někoho detail, ale je obrovský rozdíl hrát ve Skotsku, nebo v Praze. Vyhrát ve Skotsku 2:0 je fakt parádní výsledek.