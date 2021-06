Barák o debaklu: Pokud to vezmeme za správný konec, může nám to moc pomoct

Češi v první přípravě na evropský šampionát zoufale zaostávali. Nešlo jim to dopředu, dozadu, inkasovali po chybách.

„Nejdřív bych chtěl pochválit Itálii, byla fantasticky takticky připraveným týmem,“ spustil Barák, když měl hodnotit tvrdou facku před Eurem.

„Hráli jsme s jedním z největších favoritů turnaje. Musíme to vzít tak, že je to cenná zkušenost, musíme se poučit. Pokud to vezmeme za správný konec, může nám to hrozně moc pomoct,“ pokračoval český středopolař.

„Může nám pomoct, že jsme si tím prošli teď a ještě máme čas připravit se na první zápas proti Skotsku, kde se to začne teprve počítat.“

Úvodní duel mistrovství hrají Češi 14. června v Glasgow, 8. června je čeká generálka na Letné s Albánií. Nerovná bitva s Itálií ukázala, že musejí hodně zabrat ve všech ohledech.

Snad jen prvních deset, patnáct minut v Boloni sneslo přísnější měřítka. Brzy se ale aktivita hostů změnila v pasivní blok a domácí byli stále nebezpečnější. A trestali chyby.

„Italové nás postupně načítali, hráli velice dobře, mají velkou individuální kvalitu a fantastickou organizaci hry. Dobře zavírali střed hřiště, dobře nás presovali nahoře, nám nezbývalo nic jiného, než hrát těžké balony, z toho vznikaly složité situace, přečíslení,“ popisoval Barák.

„My jsme hru blbě četli, takticky to od nás byl velice špatný výkon,“ nešetřil sebe a své parťáky.

Z české kabiny přitom ze soustředění zaznívaly sebevědomé hlasy. O tom, jak daleko tým může dojít, že si na Euru věří na nejvyšší příčky. Vrátila je potupa na zem?

„Ne, jsme na zemi od začátku,“ začal vysvětlovat svůj pohled Barák. „Známe naše kvality. Každý, kdo chce uspět, musí myslet na nejvyšší mety, dávat si nejvyšší cíle. Kdybychom říkali, že se chceme Eura zúčastnit, nemáme tam co dělat. Musíme v nás pořád věřit,“ popisoval.

„Je to za námi, nemá cenu nic řešit v emocích. Zhodnotíme to v klidu u videa, musíme se poučit, posunout naši hru takticky i z té kvalitní stránky o level výš. Ne hned dělat paniku, shazovat se, dělat ze sebe outsidera, vzdávat se snů a cílů, to nemá cenu,“ pokračoval Barák.

„Kolikrát v životě jste dole a musíte si pořád věřit. Já věřím, že tým má pořád co ukázat, a že to ukáže.“