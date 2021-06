Zklamaný Šilhavý: Velká facka. Nejhorší výkon za dobu, co jsme u týmu

„Facka to je samozřejmě velká. Štve mě to. Nejhorší výkonu za dobu, co jsme u týmu,“ prohodil napůl posmutněle, napůl rozzlobeně. „Špatný výkon, špatný výsledek, to je zákonité. Musím pochválit soupeře, hrál skvěle. Dostal se do vedení naši vinou a ve druhém poločase koncertoval.“

Zato váš tým úplně vypadl z role. Je to před Eurem velký problém?

Je to lepší teď, než aby nás to potkalo na samotném mistrovství. Musíme se z toho oklepat, poučit a jít dál.

Nevzpomněl jste si na porážku 0:5 s Anglií ve Wembley?

Přiznám se, že se mi to v hlavě honilo. Ale nezbývá nám, než si zápas vyhodnotit a pak hodit za hlavu a přemýšlet o dalším. Čeká nás Albánie a pak už Euro.

Když jsme u hodnocení, jak si vysvětlit laciné chyby v obraně? Bylo jich spousta.

Máte pravdu. Byli jsme u všeho pozdě, až na úvodních deset minut. Dostali jsme dva hloupé góly, soupeř se dostal na koně, hrál skvěle. Nebyla to jen věc obrany, špatně jsme napadali, nebyli jsme dostatečně důrazní v presinku na míč. Italové se z toho lehce dostávali, věděli o sobě, přehráli nás. Jejich taktický výkon byl výborný.

Ale přece jen - obrana vám musela nadělat starosti, ne?

Špatně jsme hráli jako tým, to se svezlo na obranu. Navíc se zranil Čelůstka, v poločase musel střídat. A ještě před zápasem nám vypadl i Kalas.

Jak to s nimi vypadá?

U Kalase je to otázka podrobnějšího vyšetření, absolvuje ho po návratu do Prahy. Říká že by to mělo být dobré, ale těžko říct... Má problém se svalem v oblasti kolene, to samé Čelůstka. U něj je to čerstvé, nevím, jak to bude vážné. Je to složité, když vám na tomhle postu hráči tak vypadávají. Věřím, že budou k dispozici.

A co když ne? Stáhl byste na stopera záložníka Krále?

Věřím, že to tak nebude, že bychom museli přistoupit k takové rošádě. Ještě by pořád šlo případně povolat někoho za zraněné hráče, třeba Aleš Matějů v Brescii stopera taky hrál. Ale nechci předbíhat.