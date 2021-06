Český problém: stopeři. Ke špatným výkonům se přidali dva zranění

V Boloni nastoupila od začátku dvojice Ondřej Čelůstka, Jakub Brabec.

Sparťanský stoper má v reprezentační éře Šilhavého své místo, v současné situaci je na své pozici číslem jedna. Nebo byl?

Nepřesvědčil ani Brabec, který zaváhal u první branky Italů - nedůrazně odhlavičkoval balon ke střelci Ciru Immobilemu - a při druhé s kolegou ze středu defenzivy couvali tak dlouho, až Nicoló Barella neměl jinou variantu, než z hranice vápna zkusit gólovou střelu.

„První dvě branky jsme Italům darovali, oni pak získali jistotu a úžasně přecházeli do protiútoků,“ pravil Šilhavý.



V poločase se nejistá defenziva částečně rozpadla, když Čelůstka odstoupil kvůli zranění. Zdravotní problém nepustil do utkání také Kalase, původní Šilhavého variantu místo Brabce.

„U Kalase je to otázka podrobnějšího vyšetření, absolvuje ho po návratu do Prahy. Říká že by to mělo být dobré, ale těžko říct... Má problém se svalem v oblasti kolene, to samé Čelůstka. U něj je to čerstvé, nevím, jak to bude vážné,“ přemítal kouč.

„Je to složité, když vám na tomhle postu hráči tak vypadávají.“



Trenér se středem obrany nemá snadnou práci. Za normálních okolností by do něj postavil slávistu Ondřeje Kúdelu, jehož ale na Euro nepustil disciplinární trest za údajnou rasistickou urážku Glena Kamary. Jeho klubový parťák David Zima patří k benjamínkům, v pátek za národní mužstvo nastoupil teprve podruhé, když střídal Čelůstku.

Ani on nemůže mít kvůli dalším dvěma inkasovaným brankám úplně čisté svědomí, ale tu a tam předvedl úctyhodnou rychlost i nebojácnost, pohotovost v rozehrávce.

„Špatně jsme hráli jako celý tým a svezlo se to i na obranu,“ poznamenal Šilhavý, jenž má nyní plnou hlavu starostí.



Jak pro mistrovství Evropy složí střed defenzivy? Koho vlastně bude moci využít? Kdyby se zranění Čelůstky či Kalase ukázalo jako velmi vážné, může do úvodního utkání na šampionátu (14. června se Skotskem) kouč někoho dodatečně povolat.



Mezi náhradníky pro oficiální nominaci měl plzeňského Lukáše Hejdu, Stefana Simiče ze Splitu, Tomáše Břečku (Kasimpasa) a Patrizia Stronatiho, o němž mluvil jako o jedné z variant za Kúdelu, než coby šestadvacátého hráče vzal Michala Sadílka.

Možným řešením by bylo zatáhnout do srdce obrany Alexe Krále, jenž na této pozici nastupoval v Teplicích. Ve středu zálohy by se rázem uvolnilo místo pro Antonína Baráka, který je ve formě.

„Věřím, že to tak nebude, že bychom museli přistoupit k takové rošádě. Ještě by pořád šlo případně povolat někoho za zraněné hráče, třeba Aleš Matějů v Brescii stopera taky hrál. Ale nechci předbíhat,“ podotkl Šilhavý.