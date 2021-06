Za takový zápas můžeme být rádi, řekl záložník Král po debaklu v Itálii

Čeští fotbalisté ladí formu na blížící se mistrovství Evropy. Ze soustředění v jihotirolském Valles si „odskočili“ 400 kilometrů na jih do Boloni, kde je vyučili domácí Italové.

Debakl 0:4 však Češi nebrali jako tragédii.

„S týmy jako je Itálie potřebujeme hrát co nejvíc, abychom se posunuli dál,“ tvrdil třiadvacetiletý středopolař v rozhovoru pro Českou televizi.

Co s vámi bylo?

Bylo to špatné celkově. Přitom jak jsme začali, tak jsem cítil, že by to špatné být nemuselo, ale postupně jsme šli dolů. Myslel jsem si, že budeme mít větší sebevědomí. Se silnými soupeři jsme předtím hráli dobře, ale teď to nebylo ono.

Po debaklu v 0:5 v kvalifikaci v Anglii to byl asi nejhorší zápas v éře trenéra Jaroslava Šilhavého. Souhlasíte?

Co jsem v reprezentaci hrál já, tak asi nejhorší zápas.

Co vám to před mistrovstvím Evropy ukázalo?

Přišlo mi, že od první minuty jsme to chytili dobře, zavařili jsme jim, něco málo jsme tam měli, ale postupně aktivitu převzali oni. Dobře nás napadali, dobře zakládali útoky, skoro bylo nemožné je presovat a získat míč u nich na polovině. Byl to zápas, který nám směrem k mistrovství Evropy může pomoct. Na Euru nebudou jiné.

Neudrželi jste míč, pořádně jste si nepřihráli. Čím to bylo?

Jejich presink byl nepříjemný, nalezli na nás a nám se útoky těžko zakládaly. Měli jsme to víc zjednodušit, což jsme časem udělali. Ale oni si posbírali i dlouhé balony. Bylo těžké na ně najít recept.

Ze středních záložníků jste jediný odehrál celé utkání. Bylo to po přestávce se Součkem jiné?

Bylo to stejné, neviděl jsem rozdíl, těžko jsme soupeře bránili. Jejich křídelní hráči chodili hodně do středu pole, kde nás přečíslovali. My jsme byli pořád někde mezi. Oni přesně věděli, jak si nás vytáhnout a pak vykombinovat.

Co s tím?

Rozebereme si to a musíme se poučit.