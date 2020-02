Češi budou před Eurem v Jižním Tyrolsku. Dění kolem koronaviru sledují

„Samozřejmě budeme situaci monitorovat a tým nevystavíme žádnému riziku,“ říká lékař národního týmu Petr Krejčí starší. „Zároveň budeme respektovat případná doporučení a závěry hygienických i epidemiologických autorit.“

Příprava na Euro 2020 30. května: sraz v Praze

31. května až 6. června soustředění v Itálii

4. června: Itálie - Česko

7. června: Česko - Rakousko (Praha)

10. června: odlet na Euro

Do tréninkového kempu aktuálně zbývají víc než tři měsíce, Češi by na něj měli vyrazit 31. května. „V tuto chvíli lze jen těžko odhadovat, jak bude situace za čtvrt roku vypadat,“ uvědomuje si manažer reprezentace Libor Sionko.

„Pokračujeme v pečlivých přípravách na šampionát a věříme, že přípravný kemp i samotné Euro proběhnou bez jakýchkoliv omezení,“ dodává.



Reprezentanti se na turnaj budou chystat v obci Vals, která se nachází v Jižním Tyrolsku, šedesát kilometrů od Bolzana. Právě sever Itálie v minulých dnech koronavirus silně zasáhl, v zemi je nejvíce nakažených lidí v Evropě. Jižní Tyrolsko však aktuálně nepatří mezi rizikové oblasti.

Češi budou bydlet v hotelu Silena na okraji města, v rámci soustředění odehrají přípravný duel s Itálií (4. června, Boloňa), hned u resortu mají k využití dvě travnatá hřiště.

„K tomu ubytování na vysoké úrovni a skvělé možnosti například k regeneraci. Nejen proto věříme, že se tam na EURO připravíme co nejlépe,“ uvádí Sionko.

Den před další přípravou proti Rakousku, která je na programu 7. června v Praze, se fotbalisté vrátí do vlasti. O tři dny později odcestují do dějiště turnaje do Skotska. Bydlet a trénovat budou v Edinburghu, odkud budou cestovat za zápasy do Glasgow a do Londýna.

Mistrovství Evropy zahájí Češi 15. června v glasgowském Hampden Parku proti vítězi play off Ligy národů C - to bude Skotsko, Norsko, Srbsko, nebo Izrael.

Ve skupině se střetnou ještě s Chorvatskem (19. června v Glasgow) a Anglií (23. června v londýnském Wembley).